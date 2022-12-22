الموافقة الأمنية شرط للحصول على تراخيص المقاهي والكافيهات.. تفاصيل..فيديو

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن محلات بيع الذهب والكحوليات ضمن 35 نشاطا يحتاج لموافقة أمنية.



وأضاف الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”،: “المواطن لن يذهب لاستخراج الموافقة الأمنية للمحل الخاص به”، موضحا: “المقاهي والكافيهات تحتاج إلى موافقة أمنية للترخيص”.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة،: “المواطن ليس له علاقة بالموافقة الأمنية لتراخيص المحال، ولكن هذا الأمر متعلق بمراكز التراخيص”، لافتا: “35 نشاط فقط هي التي تحتاج إلى موافقات أمنية”.