هانى رمزى عن الموقف المحرج مع معجبة: دى مش عارف جت إزاى

حل الفنان هانى رمزى، ضيف حلقة اليوم من برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي ام سي"، وتحدث عن الموقف المحرج الذى تعرض لها من مشجعة فى قطر.

وقال هانى رمزى:" الست كانت صادقة وبتتكلم بجد وشغلت فيديو وبدأت تصور وقالت عادل أمام أهو يابنات".

وعقب هانى رمزى قائلا:"ممكن ما تعرفنيش لكن هل فيه حد ميعرفش عادل إمام، الست دى مش عارف جت ازاى".

موقف محرج



وكان تعرض الفنان هاني رمزي لموقف محرج من إحدى معجباته، بعد طلبها التقاط صورا تذكارية معه.

وأثناء التصوير قامت بالتقاط فيديو قصير لهما لوضعه على صفحتها الشخصية، وقالت أثناء الفيديو مع عادل إمام يا بنات، الأمر الذى وضع هاني رمزي فى موقف محرج لكونها لا تعرف اسمه، وحاول هاني رمزي الخروج من هذا الموقف بطريقة كوميدية فرد عليها قائلا: أنا مش عادل إمام أنا محمد هنيدي .