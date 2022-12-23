أمريكا تلجأ إلى الصين لإقناع كوريا الشمالية بإجراء محادثات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، أن واشنطن ستسعى للحصول على مساعدة الصين في إقناع كوريا الشمالية بإجراء محادثات بعد أن أدت سلسلة تجاربها الصاروخية إلى تصعيد التوترات.

وقال بلينكن الذي يعتزم إجراء زيارة إلى بكين، مطلع عام 2023، ستكون الأولى لوزير خارجية أمريكي منذ 4 أعوام، إنه سيناقش مع الصين كيفية "محاولة إقناع كوريا الشمالية بسلوك نهج مختلف".

الدبلوماسية

وأضاف في مؤتمر صحفي: "قلنا بوضوح شديد إننا منفتحون على الدبلوماسية دون أي شروط مسبقة، ولا يزال الأمر كذلك. وما زلنا ملتزمين بهدف جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي".

وتابع: "اليوم كوريا الشمالية ليست منخرطة في ذلك، لكنه يظل احتمالا قائما، وأعتقد أن الصين يمكن أن تؤدي دورًا في المساعدة على دفع الأمور في هذا الاتجاه".

لكن بلينكن شدد على أن الولايات المتحدة "ستطبق بصرامة" العقوبات على كوريا الشمالية وستعمل عن كثب مع حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية "لصد أي عدوان".

وتعتمد كوريا الشمالية على الصين باعتبارها واحدة من حلفائها القليلين رغم انقسام الخبراء حول مدى تأثير بكين على نظام كيم جونج أون.

وعقد كيم 3 اجتماعات رفيعة المستوى مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما مكّن من تخفيف التوترات ولكن لم يؤمن اتفاقا دائما.

ولم تظهر كوريا الشمالية أي اهتمام بإجراء محادثات ذات مستوى أدنى اقترحتها إدارة الرئيس جو بايدن، واختبرت مؤخرًا صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات يمكن أن يطاول البر الرئيسي للولايات المتحدة.