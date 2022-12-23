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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبد الجليل: حارس الأهلي سيتفوق على والده..ولم يأت لاعبًا مصريًا مثل الخطيب

صدى البلد

 

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلى والزمالك السابق، أن مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي سيتخطى والده بمراحل إذا حصل على الفرصة مع الفريق الأحمر، مؤكدا بأنه كان حريص على مشاهدته في العديد من المباريات بحكم عمله في قطاع الناشئين.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي دائمًا مُرزق، وعندما كنت لاعبًا في صفوفه، كنا نشعر بأننا سنفوز بقدر تعبنا ومجهودنا، وفي إحدى المباريات أمام جمهورية شبين كنا مرهقين، وفزنا 3 - 2 بسبب الرغبة في الفوز".

 

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وأضاف: "الأهلي كان يمتلك حراس مرمى على أعلى مستوى منذ زمن طويل، إكرامي وثابت البطل وأحمد شوبير، ومعهم أحمد ناجي وعادل عبد المنعم، وشوبير تعلم الكثير منهم، وكانت أهم مزاياه في الكرات العرضية، ونجله مصطفى شوبير سيكون أفضل منه لأنه حارس موهوب جدًا".

وواصل: "أيضا أحمد نادر السيد مميز جدا وحارس له مستقبل، فيما أحمد ياسر ريان مهاجم موهوب وأمهر من والده ياسر ريان نجم الأهلي السابق لكنه في الوقت ذاته لا يمتلك بالطبع نفس سرعات والده".

وواصل: لو قمنا بترتيب الحراس بالموهبة، فأن ثابت البطل رقم واحد، وكان أفضل الحراس باللعب بالقدم وكان حريف جدًا، والحضري أقل موهبة من إكرامي وثابت البطل وشوبير".

وأكد: "لم يأتي أي لاعب في مصر مثل محمود الخطيب كان الأعلي مهاريًا، كان يفعل أمور كثيرة لا يستطيع أحد فعلها في الكرة".

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