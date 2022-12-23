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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المانشيت يكشف تفاصيل وكواليس نجاح أول عملية لزراعة الرئة في مصر

أول عملية زراعة
أول عملية زراعة رئة في مصر

قال  الإعلامي جابر القرموطي ،إن هناك إنجازا طبيا يحدث بمشاركة عشرات الأطباء و نجاح أول عملية زراعة رئة في مصر مضيفا ،ان 60 فردا شاركوا في عملية زراعة الرئة و وتقدر تكلفة العملية 2.5 مليون جنيه.
 

 وأكد الإعلامي جابر القرموطي، على قناة "سي بي سي" في برنامج “المانشيت” ،أن مدير الدكتور محمد حسين رئيس فريق الجراحين ومدير وحدة زراعة الرئة بجامعة عين شمس، قال أن حالة سحر فتحت الباب لعملها العملية لإجراء مثل هذه الجراحات داخل مصر، حيث يقوم الفريق الطبي الآن على تجهيز عدة حالات جديدة، منهم اثنان يعانيان من التليف الرئوي وثلاثة أطفال، أحدهما يعاني من التليف الرئوي واثنين آخرين يعانيان من التكيس الرئوي. 


 

وقدم القرموطي بجزيل الشكر و الاحترام و التقدير الي الطب المصري و الأطباء المصريين و التمريض المصري و ،مشيدا بجهد الصحفيين المصريين بجريدة الدستور الذين شاركوا في هذا الحدث العظيم لنقل الصورة  الصحيحة لهذا الموضوع .

 

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