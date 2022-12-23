الاستديوهات تطلق كاميراتها لـ15 عملًا دراميًا للمنافسة في موسم رمضان المقبل

يشهد سباق دراما رمضان المقبل منافسة شرسة بعد انتعاش قطاع الدراما خلال الفترة الحالية، حيث أطلقت شركات الإنتاج كاميرات تصويرها في تصوير الأعمال الدرامية التي بلغت حتي الآن 15 عملا بين اجتماعي وكوميدي.

وهذه الأعمال تقوم معظمها على البطولة الجماعية بين أبطال العمل والتخلي عن النجم الأوحد بعد أن حققت البطولات الجماعية نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالإضافة لظهور مسلسلات ال 15 حلقة التي يطلق عليها "مني دراما" لاختصار أحداثها بشكل كبير والبعد عن التطويل والدخول في تفاصيل كثيرة لتحمل خطوط عرضية لعرض المشكلة.

وهناك عدد كبير من الأعمال دخلت استوديهات التصوير، فيما تستعد أعمال أخرى للدخول خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من التحضريات النهائية في مقدمتها اختيار النجوم وأماكن التصوير وحجز عرضها على القنوات الفضائية.

وتضم أعمال ماراثون رمضان المقبل:



"بابا المجال"

بدأ المخرج أحمد خالد موسى تصوير مسلسل "بابا المجال"، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، حول رجل أعمال يبدأ حياته من الصفر ويواجه تحديات كثيرة، حتى يصبح تاجرًا كبيرًا لقطع الغيار، وحسب المثل الدارج يصبح بابا المجال، تأكيدًا على مهاراته وتفوقه في عمله.

"بابا المجال"، بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، ياسمين رئيس، جومانا مراد مع النجمة الكبيرة سوسن بدر، والنجم الكبير رياض الخولي، ومجموعة من النجوم أبرزهم محمد نجاتي، محمود حافظ، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، فرح يوسف، أحمد كشك هبة حسن، أسماء سليمان والطفلة كارما موسى ومن إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو علي وعصام.



"مذكرات زوج"



ودخل النجم طارق لطفي تجربة اجتماعية مختلفة من 15 حلقة باسم "مذكرات زوج" والعمل من سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك ومن إخراج مريم أحمدي.

وكشف لطفى في تصريحات صحفية أنه يعمل حاليا على تصوير مشاهده في المسلسل، وهو مسلسل لايت اجتماعي سوف يتم عرضه في رمضان باسم "مذكرات زوج"، حيث يناقش قضية مهمة جدًا.



"الإمام الشافعي"

ويستعد الفنان خالد النبوي لإنهاء التحضيرات الأخيرة الخاصة بمسلسل "الإمام الشافعي"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2023، ومن المفترض أن يبدأ التصوير في نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وكشف المخرج السوري الليث حجو أنه تم عمل جلسات مكثفة مع الفنان خالد النبوي، وجاري التعاقد مع أبطال المسلسل، حيث سيضم مُمثلين من جنسيات مختلفة، خاصة سوريا والأردن ولبنان وكذلك ممثلين أمريكيين، وحدد نهاية شهر ديسمبر الجاري، ليكون موعد انطلاق تصوير أولى مشاهد المسلسل.

وتعاقد المخرج السوري الليث حجو على إخراج مسلسل "الإمام الشافعي"، بطولة النجم خالد النبوي، ومن المُقرر عرضه في رمضان 2023 على إحدى قنوات المتحدة .

"الإمام الشافعي" يحكي قصة حياة الإمام الشافعي، ويقوم بدوره خالد النبوي، سيناريو وحوار مريم نعوم، إخراج الليث حجو.





"تحت الوصاية"



وبدأ المخرج محمد شاكر خضير تصوير مسلسل "تحت الوصاية "، الذي يخوض به سباق دراما رمضان المقبل، وتدور أحداثه في 15 حلقة، حول شخصية سيدة تعيش في حلقة سمك بمدينة دمياط، وتكافح من أجل الحصول على رزقها لتربية أولادها متنكرة في زي رجل .

وقد تم نباء الديكورات الخاصة بالمسلسل بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، المسلسل بطولة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.



"علاقات مشروعة"



يواصل بطل العمل الفنان ياسر جلال في الفترة الحالية التحضيرات النهائية للمسلسل، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2023، يحمل اسم "علاقة مشروعة"، وينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال الـ 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، وتم التعاقد حتى الآن مع كل من مي عمر وخالد الصاوي وبسمة للمشاركة في البطولة.



" ساعة الصفر"

يعقد المخرج شادي الرملي جلسات عمل مكثفة من أجل الانتهاء من التحضيرات استعدادا لبدء التصوير في أول يناير المقبل، وهو

مسلسل كوميدي من 15 حلقة من بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن وجار ترشيح باقي طاقم العمل وهو من تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج شادي الرملي.

ويستعد الفنان مصطفى خاطر لتصوير دوره في مسلسل "ساعة الصفر" مع محمد عبدالرحمن "توتا"، بعد اعتذار كريم فهمي، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي.



"سوق الكانتو"



أعلنت شركة سينرجى بدء تصوير مسلسل "سوق الكانتو"، بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وبدأ التصوير الأحد الماضي، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ودخل فريق العمل الديكور الأساسي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث حرص مسئولو سينرجي على التواجد في أول يوم تصوير.

ويشارك في بطولة مسلسل "سوق الكانتو" عدد كبير من النجوم منهم مي عز الدين وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان ومها نصار وضياء عبد الخالق وعبد العزيز مخيون، وغيرهم من النجوم، وتدور أحداثه فى إطار شعبي.





"الكبير أوي 7"



بدأ النجم أحمد مكي، تصوير مسلسله الجديد "الكبير أوي 7" ، للعرض فى رمضان المقبل، والمقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة، من إخراج أحمد الجندي، ودخل مكي وفريق الممثلين التصوير منذ أيام في سرية تامة، حفاظًا على الشكل المختلف للشخصيات والقصة المقرر أن يخوضوا بها السباق الرمضاني، ودخلت أسرة المسلسل الديكور الأساسي للمزاريطة، ومن المقرر أن يتم التصوير في مناطق أخرى لأبطال المسلسل.

ويجمع الكبير أوي 7 جميع الممثلين من الجزء السادس، ومنهم رحمة أحمد وهشام إسماعيل وبيومي فؤاد ومحمد سلام، ومن المقرر أن يشارك بعض ضيوف الشرف بحسب القصة والسيناريو للمسلسل.





"حضرة العمدة"



بدأت الفنانة روبي تصوير مسلسل "حضرة العمدة"، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف إبراهيم عيسى، ويخرجه عادل أديب، منذ 4 أيام، ويعد المسلسل من الأعمال التي تتحدث عن المرأة وتمكينها في المجتمع، إذ يناقش قضية مهمة للغاية.

وتجسد روبي بطلة العمل شخصية مجتمعية للغاية، حيث تقدم شخصية "عمدة" في إحدى القرى، حيث يناقش المسلسل تمكين المرأة في أغلب المجالات في الوقت الراهن، كما يتناول العمل استعادة وقيمة وأهمية ودور المرأة في المشهد كله.

ويشارك في بطولة مسلسل "حضرة العمدة" كل من روبي، سميحة أيوب، محمود عبد المغني، بسمة، حسام داغر، كريم عبد الخالق، محمد الصاوي، إدوارد، وأخرون، إخراج عادل أديب.





"سر السلطان"



بدأ المخرج خالد يوسف تصوير مسلسل "سر السلطان" المستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس، الذي يعد من أضخم الأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل.

"سر السلطان" إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمد فهمى، أحمد السعدني، حسين فهمي، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، خالد أنور، إسلام حافظ، وعددد كبير من الفنانين جاري الإعلان عن أسمائهم، ويسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية.



"جميلة"



بدأ المخرج سامح عبد العزيز مخرج مسلسل " جميلة" بطولة النجمة ريهام حجاج، تصوير المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومن إنتاج "العدل جروب.

ويشارك النجمة ريهام حجاج في مسلسل "جميلة " عدد كبير من النجوم والفنانين منهم النجمة القديرة سوسن بدر، والفنانة يسرا اللوزي وعبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، ومن إنتاج جمال العدل، ويتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية والصراعات التي نشهدها من حولنا في المجتمع، وكيف تمر البطلة "جميلة" أو ريهام حجاج من خلال هذه الصراعات الاجتماعية لإيصال رسالة هادفة للمشاهدين.





"عملة نادرة"



بدأت النجمة نيللي كريم تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "عملة نادرة"، الاثنين الماضى، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج ماندو العدل وتأليف مدحت العدل.

وتعاقدت شركة العدل مع عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل، وأبرزهم جمال سليمان، كمال أبو رية، أحمد عيد، جومانا مراد، بالإضافة إلى هشام عاشور.





"العمدة"



يعتبر مسلسل "العمدة" للنجم محمد رمضان من أول المسلسلات التي بدأت تصوير، حيث كانت الانطلاقة في شهر أكتوبر الماضي، ويصور النجم محمد رمضان حاليًا مشاهده الداخلية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، بقيادة المخرج محمد سامي، حيث يصور فريق العمل عدة مشاهد داخل منزل والدة محمد رمضان "وصيفة" والتي تقوم بالدور الفنانة القديرة هالة صدقي، ويعد ديكور مدينة الإنتاج الإعلامي هو الديكور الأساسي للمسلسل الذي ينتظره الجمهور.

"العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جوري بكر،أحمد فتحي، طارق النهري، مجدي بدر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.



"ضرب نار"



بدأ النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، تصوير مسلسل "ضرب نار"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، ويجسد أحمد العوضي شخصية محورية تدعى "جابر أبو شديد" من محافظة سوهاج.

وتعاقد على المشاركة في بطولة "ضرب نار" كل من هدى الأتربي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود بعد مشاركتهم في "اللي مالوش كبير" مع ياسمين والعوضي، كما تعاقدت أيضًا الفنانة سهير المرشدي، ويواصل مخرج العمل مصطفى فكري اختيار باقي الفنانين المشاركين في البطولة.



" دنيا سمير غانم"

تدخل النجمة دنيا سمير غانم رمضان المقبل بمسلسل جديد من 15 حلقة ولم يتم الاستقرار على الاسم بعد، والعمل يشارك في بطولته كل من الفنان محمد سلام وبيومي فؤاد وجار ترشيح باقي الأبطال.



"يحيى وكنوز 2"



ويتم الآن التحضير للجزء الثاني من مسلسل الأطفال "يحيى وكنوز" للعرض خلال رمضان المقبل والمسلسل من تأليف محمد عدلي ومن إخراج محمد عيد ويشارك في البطولة مجموعة كبيرة من النجوم.