طقس اليوم.. سحب ممطرة على مناطق متفرقة بالسواحل والوجه البحري

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم، يشهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

طقس اليوم في مصر

وبحسب بيان تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، حول طقس اليوم، فإنه يشهد استمرار فرص الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد.

طقس اليوم في مصر

ويشهد حالة طقس اليوم، الجمعة، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة طقس اليوم خلال ساعات الليل، يكون الطقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره على أغلب الأنحاء، حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وعن مناطق الأمطار، يشهد طقس اليوم، استمرار سقوط الأمطار على عدة مناطق متفرقة بالبلاد، حيث يكون هناك أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، وأيضا جنوب الوجه البحري.

وتشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، خلال الطقس اليوم، أمطار متوسطة إلى خفيفة بنسبة حدوث 50%، وتكون الأجواء غائمة خلال ساعات النهار، بينما تشهد مناطق السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

وتشهد مناطق شمال الصعيد، خلال طقس اليوم، فرص أمطار خفيفة أيضا يصاحبها نشاط رياح ويكون الطقس غائم جزئيا.

بينما تنعدم فرص الأمطار على مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويكون الأجواء غائمة جزئيا يصاحبها نشاط رياح أحيانا

طقس اليوم في مصر

وعن حالة البحرين، خلال طقس اليوم، الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر 23 للعظمى والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 10 درجات

جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 13 درجة

