عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كواليس وموعد الاحتفال بأول عيد ميلاد لتشارلز ملكا لبريطانيا

الملك تشارلز وزوجته
الملك تشارلز وزوجته كاميلا وابنه ويليام وزوجته كيت

بعد مرور أشهر قليلة على رحيل الملكة إليزابيث الثانية، أعلن قصر باكنجهام واليس الاستعداد لموكب عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث ، المقرر إقامته في 17 يونيو 2023.

ووفقا لموقع “فوكس نيوز” يواصل الملك تشارلز الثالث مهامه والتقاليد الملكية، منذ توليه العرش بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

txt

غير إنسانية.. مناشدات لـ بريطانيا بوقف طرد طالبي اللجوء إلى رواندا

txt

وفاة علي أسلم ملك الكاري الاسكتلندي في بريطانيا..تفاصيل مؤثرة

سيبلغ تشارلز 75 عامًا في 14 نوفمبر، لكن سيتم تنظيم حفل في 17 يونيو 2023 وهو العيد ميلاد الرسمي للسيادة البريطانية.

وبحسب قصر باكنغهام، فإن موكب الملك تشارلز سيضم أكثر من 1400 جندي استعراضي و 200 حصان و 400 موسيقي.

عيد ميلاد الملك تشارلز

وستمتلئ شوارع لندن بالحشود التي تلوح بالأعلام بينما ينتقل العرض تقليديا من قصر باكنجهام أسفل المول إلى هورس جاردز باريد، وسيركب أفراد العائلة المالكة على ظهور الخيل والعربات.

وستختتم الاحتفالات التقليدية بعرض لماضي طيران القوات الجوية الملكية ، والذي شاهده أفراد العائلة المالكة من شرفة قصر باكنجهام.

وذكر القصر أن فرقة اللون احتفلت بعيد الميلاد الرسمي للعاهل البريطاني منذ أكثر من 260 عامًا، وبالإضافة إلى إعلان موكب عيد الميلاد ، أعطى الملك تشارلز الثالث العديد من ألقاب العائلة المالكة.

تم تعيين كيت ، أميرة ويلز ، عقيدًا في الحرس الأيرلندي، ويحمل أمير ويلز الآن لقب عقيد الحرس الويلزي.

وأعلن الملك بالإضافة إلى ذلك أن الملكة ستتحول إلى عقيد الحرس جرينادير. هذا اللقب كان يحمله الأمير أندرو سابقًا.

من المقرر أن يتم الاحتفال الملكي بعد ستة أسابيع من يوم تتويج الملك تشارلز الثالث في 6 مايو في وستمنستر أبي في لندن.

في 3 ديسمبر ، أعلنت العائلة المالكة أن الملك تشارلز الثالث سيتوج بتاج القديس إدوارد خلال خدمة التتويج، وصُنع تاج القديس إدوارد "للملك تشارلز الثاني عام 1661" وتمت إزالته من برج لندن للسماح ببدء العمل قبل التتويج.

الملكة إليزابيث الملكة إليزابيث الثانية قصر باكنجهام العائلة المالكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1000 جنيه تاني|تراجع أسعار الذهب بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

بيبسي كولا ترفع أسعار منتجاتها بدءا من يناير المقبل.. تفاصيل

عكس التوقعات| انخفاض تدريجي في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

رسميا.. الهلال السعودي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية

بعد رفع الفائدة لدعم الجنيه.. مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

لغير السكني.. زيادة 15% بـ الإيجار القديم قريبا وطرد المستأجر في هذه الحالة

بالأسماء.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

الدولار يتراجع واليورو يرتفع عالمياً.. اعرف أسعار العملات اليوم

ترشيحاتنا

خطيب الأوقاف: محاسبة النفس ليست مقتصرة على العبادات.. والعاقل يعمر الدنيا بالدين

الصحة : 2.5 مليون وفاة سنويًا في العالم بسبب التدخين

رجل أعمال يمتلك شركة خاصة.. معلومات عن زوج المطربة شذى| خاص

خطيب الأوقاف: الصحابة كانوا يحاسبون أنفسهم ويخشون على إيمانهم

كشفت خيانة 1000 رجل.. حيلة بسيطة تفضح الزوج أمام زوجته؟

إجازات عام 2023.. 9 أيام في يناير و11 خلال أبريل ومفاجأة للمصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقدت قرانها أمس ..10 صور أثارت الجدل لـ ابنة عصام الحضري.. شاهد

برشاقة لافتة.. زوجة الحضري تتألق في عقد قران ابنتها

منتخب الكويت يزف خبر سارا لكريستيانو رونالدو.. ما القصة ؟

بفستان لافت.. شذى تبهر متابعيها في عقد قرانها| شاهد

فيديو

اتربيت على القناعة والرضا.. محمد رمضان يكشف سر همومه| فيديو جراف

مطرقة وماء مغلي.. تفاصيل صادمة لقاتلة أمها في بورسعيد| فيديو جراف

طلاق فنانة شهيرة.. وانتهاء خلافات رانيا يوسف وغادة عبد الرازق.. فيديو

عاجل..إحالة المتهم بقتل سيدة بورسعيد لمحكمة الطفل وهذا مصير ابنتها..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ