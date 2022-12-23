كواليس وموعد الاحتفال بأول عيد ميلاد لتشارلز ملكا لبريطانيا

بعد مرور أشهر قليلة على رحيل الملكة إليزابيث الثانية، أعلن قصر باكنجهام واليس الاستعداد لموكب عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث ، المقرر إقامته في 17 يونيو 2023.

ووفقا لموقع “فوكس نيوز” يواصل الملك تشارلز الثالث مهامه والتقاليد الملكية، منذ توليه العرش بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

سيبلغ تشارلز 75 عامًا في 14 نوفمبر، لكن سيتم تنظيم حفل في 17 يونيو 2023 وهو العيد ميلاد الرسمي للسيادة البريطانية.

وبحسب قصر باكنغهام، فإن موكب الملك تشارلز سيضم أكثر من 1400 جندي استعراضي و 200 حصان و 400 موسيقي.

عيد ميلاد الملك تشارلز

وستمتلئ شوارع لندن بالحشود التي تلوح بالأعلام بينما ينتقل العرض تقليديا من قصر باكنجهام أسفل المول إلى هورس جاردز باريد، وسيركب أفراد العائلة المالكة على ظهور الخيل والعربات.

وستختتم الاحتفالات التقليدية بعرض لماضي طيران القوات الجوية الملكية ، والذي شاهده أفراد العائلة المالكة من شرفة قصر باكنجهام.

وذكر القصر أن فرقة اللون احتفلت بعيد الميلاد الرسمي للعاهل البريطاني منذ أكثر من 260 عامًا، وبالإضافة إلى إعلان موكب عيد الميلاد ، أعطى الملك تشارلز الثالث العديد من ألقاب العائلة المالكة.

تم تعيين كيت ، أميرة ويلز ، عقيدًا في الحرس الأيرلندي، ويحمل أمير ويلز الآن لقب عقيد الحرس الويلزي.

وأعلن الملك بالإضافة إلى ذلك أن الملكة ستتحول إلى عقيد الحرس جرينادير. هذا اللقب كان يحمله الأمير أندرو سابقًا.

من المقرر أن يتم الاحتفال الملكي بعد ستة أسابيع من يوم تتويج الملك تشارلز الثالث في 6 مايو في وستمنستر أبي في لندن.

في 3 ديسمبر ، أعلنت العائلة المالكة أن الملك تشارلز الثالث سيتوج بتاج القديس إدوارد خلال خدمة التتويج، وصُنع تاج القديس إدوارد "للملك تشارلز الثاني عام 1661" وتمت إزالته من برج لندن للسماح ببدء العمل قبل التتويج.