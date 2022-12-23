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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيوان يطرح كليب أنا مأجز.. فيديو

ايوان
ايوان

طرح الفنان إيوان، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل إسم “أنا مأجز"، من خلال القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب” من إخراج فادي حداد.

 

أغنية "أنا مأجز" انتاج: لايف ستايلز ستوديوز، وإخراج: فادي حداد، كلمات: أحمد سامي، والحان: أحمد البرازيلي، وتوزيع: زووم.

 

تقول كلمات الأغنية: “أنا مأجز .. وجاي قاعد و مركز .. ومش هأسمحله يتعزز .. بحبه والهوى غلاب  ..وهو طبعه بينرفز .. وأنا مقلق .. سايبني شهر متعلق .. وكل ما أكلمه يزمزء .. بقيت خايف يكون ده سراب .. وأنا ع الفاضي أكون بأحرق”.

و ده تالت يوم و أنا مطبق .. لكني صاحيله و مبرق .. منين ما يروح مافيش منفذ .. وان شالله الدنيا تتطربق ..لو العشاق كده بتعشق .. دول كانوا نصهم طرشق .. وأنا لو كنت بأعشق حجر .. كان الحجر يا حبيبي ينطق".

 

يذكر أن طرح المطرب اللبنانى إيوان أغنية جديد بعنوان “عالبرد”، وذلك عبر قناته على موقع “يوتيوب”.

أغنية "عالبرد" غناء إيوان ومن ألحانه، وكلمات حسان المنجد، وتوزيع موسيقى طاهر صالح.

مشوار إيوان 


وفي بداية مشوار إيوان الفني، كتب لنفسه أغنية "قول إنشا الله"، واختار لها لحنا تركيا اشتراه وبترخيص من أصحابه، وبعد النجاح الذي حققته هذه الأغنية كتب ولحن أغنية أخرى تحت اسم "ذنبي إيه".

اشتهر باللون الرومانسي في الأداء، حيث حصل على جائزة أفضل مطرب صاعد سنة 2003 بعد انتهاء عقده مع شركة “ميلودي”، لم يرغب بتجديد عقده معهم.

يناير 2015، وقع عقدا مع شركة مزيكا لإنتاج أعماله.

وفي 2009، شارك “إيوان” في فيلم حفل زفاف بمشاركة الفنان محمد رياض ونخبة من نجوم التمثيل المصريين.

وفي 2013، شارك إيوان كمتسابق في برنامج “رقص النجوم” في نوفمبر 2013 بمشاركة ساندرا إيليا، لكنه خرج في البرايم الثالث.

 

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