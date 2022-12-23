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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تريند الصباحية.. أسرار العلاقة الزوجية على صفحات السوشيال ميديا| ما القصة

صدى البلد

خلال الأيام القليلة الماضية تصدر "تريند الصباحية" موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد نشر أحد جروبات الفتيات لحكاية سيدة ثاني يوم زفافها والتجربة الاجتماعية التي تعرضت لها سوا جيدة أم سيئة كوميدية أو حزينة لتبدأ "البوستات" في الانتشار بشكل كبير وغريب على كافة الصفحات والجروبات المختلفة وجميعها تتضمن حكايات عن الحياة الخاصة وأسرار البيوت.

 

نوادر الصباحية 

 

وتضمنت تلك المنشورات حكايات ترويها سيدات تعرضن لها في أعقاب زواجهن وانتقالهن للحياة في منزل الزوجية خاصة إذا كان منزل عائلة الزوج فهناك من روت اقتحام حماتها لشقتها وغرفة نومها في صباح يوم عرسها وأخرى تحدثت عن ترك شقيقة زوجها طفلتها الصغيرة والذهاب لعملها وثالثة تروي كيفية مكوث حماها برفقتهما في الشقة للساعات الأولى من صباح اليوم التالي وغيرها من الحكايات التي تعرضت بعضها للحياة الخاصة للزوجين. 

 

سب ودعاء 

 

وسط التسابق على سرد تلك الحواديت والحكايات انهالت التعليقات على كل "بوست" منها ما يعتبر القصة كوميدية ومنها ما يتحول إلى سباب ودعاء على من أذى العروس صباحية زفافها ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى نصائح ب "الطلاق" لترد بعض السيدات انها حصلت على الطلاق بالفعل لعدم تحملها ما تعرضت له من عذاب خلال حياتها مع اسرة زوجها لتتحول التعليقات بعدها إلى سب في الطرف الآخر. 

 

انتهاك حرمة بيوت 

 

وكما أيدت كثير من السيدات تلك الروايات وانساقت وراء "تريند الصباحية" وانضمت له كانت هناك بعض الأصوات التي ترفض سرد تلك القصص على الملأ والتي ربما تكون سببا في هدم بيت وأسرة وجر خلافات لا نهاية لها خاصة إذا كانت هوية السيدة التي تحكي قصتها غير مخفية كما انها أسرار خاصة لا يجب عرضها بتلك الطريقة باعتبارها بضاعة و "على عينك يا تاجر". 

 

حكايات تقهر 

 

وقالت بعض الصفحات التي أبدت انزعاجها من حكايات القهر التي تعرضت لها السيدات صاحبات القصص عن ذلك التريند: "في تريند منتشر على جروب من جروبات البنات دلوقتي بيتكلموا فيه عن يوم الصباحية.. وكان بداية التريند يعني إنهم يحكوا مين جالهم وزارهم واجوازهم قالولهم ايه ف اليوم ده خصوصا اللي متجوزين بعد سنين طويلة خطوبة وما الى ذلك، التريند ده اتكتب فيه كمية مهازل حصلت يوم الصباحية لا تعد ولا تحصى واغلبها من اهل الزوج نفسه كمية حكايات تحزن.. وكمية تخاذل من الرجالة مع زوجاتهم ف يوم زي ده او باقي الايام عشان خاطر امه او اخته أو أولاده رهيبة.. اليوم اللي المفروض لسه بيبتدى فيه حياة جديدة والمفروض يعني يكونوا بيعيشوا حلاوة البدايات يتحول ليوم كله هم وغم ونكد وطلاق كمان".

 

مساءلة قانونية 

 

الانتشار الكبير لـ"تريند الصباحية" قد يؤدي إلى من ينشره إلى المسائلة القانونية في حالة غضب الطرف الآخر في الحكاية وقد يصل الأمر إلى محاضر وقضايا وعقوبات أيضا طبقا لقانون جرائم الإنترنت الذي واجه هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرمة الحياة الخاصة وانتهاك خصوصياتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.

ونصت المادة ( 25 ) من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية":

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

4- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

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