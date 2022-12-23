محافظ أسيوط: إنجازات غير مسبوقة في قطاع الرصف والطرق والمحاور والكباري خلال 2022

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن ما شهدته المحافظة خلال عام 2022 في قطاع الطرق والرصف والمحاور والكباري يعد إنجازًا غير مسبوق لصالح المواطن الأسيوطي، لافتا إلى أن هذه الطفرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليف الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الجهود المبذولة والعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها وخاصة في قطاع الطرق والرصف وتطويرها ورفع كفاءتها نظراً لاهميتها البالغة في عمليات التنمية الاقتصادية.



وقال محافظ أسيوط - في تصريحات له – إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع تطوير الطرق على رأس اهتماماته حيث ظل هذا القطاع يعاني من الإهمال على مدار عقود مضت حتى أعلن الرئيس إطلاق المشروع القومي للطرق في عام 2014 والذي يهدف إلى تحسين ورفع كفاءة الطرق والكبارى والمحاور الحالية، إضافة إلى إنشاء أخرى جديدة تعمل على تسيير حركة النقل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحسين البنية التحتية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة فضلا عن إنشاء محاور عرضية على النيل لتقليل المسافات البينية بن محاور النيل من 100 كيلو متر إلى 25 كيلو متراً لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وأصبحت من شرايين التنمية في صعيد مصر تتواكب مع ما يشهده الصعيد من تطوير في كافة القطاعات.



وأوضح المحافظ أن محور ديروط على النيل يعد أحد أهم شرايين التنمية فى أسيوط حيث تم إنشاء المرحلة الأولى للمحور التنموى بطول 15 كم بعرض 21 مترًا وعدد 2 حارة بعرض 7.5 متر لكل إتجاه ويبدأ من تقاطع طريق "الحوطا" حتى تقاطع الطريق الزراعي الغربي ويضم 13 عملًا صناعيا (10 كبارى - 2 نفق – 1 بربخ) بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه مؤكدًا أن محور ديروط التنموى سيبلغ إجمالي طوله 45 كم ويربط بعد اكتماله الطريق الصحراوى الشرقي بالطريق الصحراوى الغربي عابرًا نهر النيل وسكة حديد "القاهرة – أسوان" جنوب مدينة ديروط.



وأضاف اللواء عصام سعد إنه يجري حاليا إنشاء محورين آخرين على النيل هما محوري منفلوط وأبوتيج منوها إلى أن محور منفلوط يجرى تنفيذه بطول 41 كيلو وعرض 29 متر وبتكلفة تبلغ 3.3 مليار جنيه كما يبلغ تكلفة محور أبوتيج 2.5 مليار جنيه ويبلغ طوله 1500 متر متضمناً كوبرى أعلى النيل بطول 840 متراً وكوبرى أعلى السكة الحديد والطريق الزراعي مصر أسوان بطول 360 متراً بالإضافة للكبارى السطحية على ترعة الفاروقية وذلك لتحقيق التنمية الشاملة وربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتسهيل تنقل المواطنين بدلا من استخدام المعديات النهرية كما قارب كوبري منقباد العلوي على الانتهاء والذي يقع بطريق (أسيوط/القاهرة) الزراعي ويمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد بإجمالي طول 1600متر وعرض 16.7متر بتكلفة اجمالية تقارب 400 مليون جنيه ويعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات في المحافظة خاصة بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط لإسهامه في القضاء على التكدس والزحام المروري وفك الاختناقات المرورية بهذه المنطقة الحيوية.



وأكد اللواء عصام سعد اهتمام الدولة بإنشاء شبكة طرق جنبًا إلى جنب مع المشروعات القومية التي تدشنها الدولة في كافة القطاعات لتحسين حياة المواطن المصري توفير سبل الحياة الكريمة للمصريين، حيث يشهد قطاع الطرق في المحافظة طفرة غير مسبوقة من خلال إنشاء طرق واسعة ورفع كفاءة الطرق الموجودة لتحقيق أعلى مستويات الأمان للحفاظ على أرواح المواطنين على هذه الطرق.

لافتا إلى إنه يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من المنيا حتى أسيوط بطول 117 كم وتتضمن المسافة من المنيا حتى ديروط بطول 52 كم والتي تم نهوها ويتم التطوير ليصبح الطريق 3 حارات في كل إتجاه بعرض رصف 12 متر وإنشاء طريق للشاحنات 3 حارات لكل اتجاه أسفلتي لإتجاه أسيوط وخرساني لإتجاه القاهرة وأعمال صناعية عدد (5) نفق وجاري العمل في المسافة من ديروط وحتى أسيوط بطول 65كم وتشمل إنشاء عدد (3) نفق ويأتي ذلك ضمن تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده بطول 1155 كم بتكلفة 26 مليار جنيه كما يجري استكمال مشروع ازدواج طريق أسيوط- سوهاج الصحراوي الشرقي ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق ويبلغ طوله 145 كم بتكلفة إجمالية 1.138 مليار جنيه ويشمل المشروع ازدواج الطريق ليكون حارتين بكل اتجاه ومن المقرر الانتهاء من الجزء الخاص بأسيوط بطول 90 كم قريبًا وذلك في إطار سعي الدولة لمد شبكة عملاقة من الطرق كمحاور تنموية تهدف إلى التوسع العمراني والصناعي والزراعي بكافة محافظات الجمهورية.



كما يجري حاليا تنفيذ أعمال ازدواج الطريق الزارعي أسيوط – ديروط بدءًا من مركز أسيوط وحتى القوصية بتكلفة تبلغ 600 مليون جنيه بإجمالي أطوال 33.4 كم حيث تتم المرحلة الأولى بطول 18 كم بقطاع مركز أسيوط وبتكلفة 300 مليون جنيه لتلك المرحلة حتى مركز منفلوط بينما المرحلة الثانية بطول 15.4 كم من منفلوط للقوصية بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه أيضًا ليصبح إجمالي المرحلتين من أسيوط للقوصية 600 مليون جنيه وسيتم الانتهاء منه خلال 6 أشهر وسيساهم في تشجيع الاستثمار ودعم الحركة الاقتصادية بالمحافظة والحفاظ على أرواح المواطنين من حوادث الطرق المتكررة.



كما تشهد مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بالمحافظة انجازاً حقيقاً على أرض الواقع فيجري تنفيذ مشروعات بقرى ومراكز وأحياء المحافظة ضمن البرتوكول الموقع بين المحافظة وهيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل حيث يجري رصف طرق بأطوال 1003 كم بنطاق المحافظة ويجري تحديد أولويات الطرق العاجلة التي يتم رصفها بناءا على التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل والمحافظة لربط الطرق المحلية على المحاور الرئيسية.

وأكد المحافظ إن مشروعات الرصف تتم في 13 مركز وحي على مستوى المحافظة لافتا إلى إنه تم رصف ما يقرب من 180 كم حتلى الآن مشيرًا إلى أن مشروعات رصف الطرق لها أكبر الأثر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خاصة في القرى وتيسير حركة المرور وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم لافتًا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات ودعم وتنمية الصعيد لرفع مستوى الخدمات بها.

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