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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. ديسمبر الحزين.. الموت يحزن الفنانين.. وفاة شقيق الفنان إسماعيل فرغلي

نجوم الفن
نجوم الفن

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

هاني محروس يطرح أغنية هضحك برضو لـ رامي عاشور
 

طرح المنتج هاني محروس، أغنية جديدة بعنوان "هضحك برضو" للفنان رامي عاشور، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية تأتي ضمن باكورة تعاون الفنان رامي عاشور مع المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، وهي من كلمات حسام سعيد وألحان وتوزيع موسيقي: إسلام رفعت ودرامز: رامي سمير وجيتار: شريف فهمي وبيز جيتار: سيكا وأكورديون: وائل النجار وناي: محمد عاطف وميكس وماستر : هاني محروس وانتاج NJ Music.

عزاء شقيق الناقد طارق الشناوي في مسجد حسن الشربتلي الأحد
 

يقام عزاء شقيق الناقد طارق الشناوي، يوم الأحد  25 ديسمبر، بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس عقب صلاة المغرب.

وأعلن الناقد طارق الشناوي عن وفاة شقيقه عمر الشناوي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب طارق عبر صفحته : البقاء لله توفي شقيقي الدكتور عمر الشناوي رئيس قطاع بالبنك الوطني صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس.

نجوم الطرب يشعلون حفل "بعض من ذكرياتي".. صور
 

في ليلة استثنائية وفكرة نوعية، أطلق "موسم الدرعية"،  ضمن فعالياته ليلة "بعض من ذكرياتي" قدمتها الدرعية بالتعاون مع وزارة الرياضة و تنظيم واشراف روتانا  على مسرح "ميدان الدرعية" للشاعر الكبير "تركي" والتي نظمتها شركة روتانا، حيث شارك في الحفل نخبة من المطربات تقدمتهم "نوال الكويتية، وأصالة نصري، وأنغام، وأميمة طالب، وداليا مبارك، ورولان".

ديسمبر الحزين.. الموت يفجع نجوم الفن
 

شهر ديسمبر، من الأشهر الحزينة على الوسط الفني العربي والأجنبي، حيث رحل عدد من النجوم وصناع الفن، بينما توفى أقارب عدد آخر من الفنانين، نستعرض لكم أبرز هؤلاء من خلال التقرير التالي:

وفاة شقيق الفنان إسماعيل فرغلي
 

أعلن الفنان إسماعيل فرغلي، وفاة شقيقه الأكبر وذلك من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “الفيسبوك”.

وكتب إسماعيل فرغلي،: "الدوام لله أخى الكبير فى ذمة الله برجاء الدعاء"، وانهالت عليه التعليقات من الجمهور والاصدقاء لمواساته.

إيوان يطرح كليب أنا مأجز.. فيديو
 

طرح الفنان إيوان، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل إسم “أنا مأجز"، من خلال القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب” من إخراج فادي حداد.

رنا رئيس تحتفل بخطوبتها في أجواء رومانسية.. ڤيديو
 

احتفلت الفنانة رنا رئيس، بخطوبتها في اجواء رومانسية وسط اصدقائها وعائلتها واهلها وعدد من زملائها بالوسط الفني.

وتداول رواد السوشيال ميديا، صور وفيديوهات من الخطوبة على “الانستجرام” ووسائل السوشيال ميديا.

 

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