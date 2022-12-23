ألمانيا تتضامن مع فرنسا في حادث مسلح باريس | شاهد

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية تضامنها مع الهجوم الذي حدث في باريس منذ ساعات، ونشرت الصفحة الرسمية للخارجية الألمانية تغريدة.

وعلقت الخارجية :" خبر إطلاق النار في باريس فظيع، أفكارنا مع الضحايا وعائلاتهم وأحبائهم".

واضافت الخارجية الألمانية :"نتمنى الشفاء العاجل للمصابين، كل تضامننا مع أصدقائنا الفرنسيين".

وكان قد لقي ثلاثة أشخاص حتفهم الجمعة في إطلاق نار في الدائرة العاشرة في باريس وفق النيابة التي أكدت إصابة أربعة أشخاص بجروح اثنان منهم حالتهما خطرة.

وأضافت النيابة، بحسب فرانس برس، أنه "تم القبض على رجل عمره بين 60 و70 عاما" يجري التحقق من هويته.