أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، إسقاط مقاتلة و مروحية، إحداهما طائرة مقاتلة من طراز "سو-25" وطائرة مروحية من طراز "مي-8" في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف بيان الوزارة أن القوات المسلحة الروسية قامت بتحييد أكثر من 30 جنديا أوكرانيا في محور كوبيانسك وتدمير مركبتي مشاة قتالية وأربع مركبات نتيجة للنيران التي لحقت بمعاقل العدو في منطقة خاركوف.

وضربت الطائرات الهجومية والمدفعية حشد القوات ومعداتها، ودمرت مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وبلغت خسائر دونستيك خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا ومرتزقة، و3 مدرعات قتالية، وشاحنتين صغيرتين.