عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يبدأ الأحد.. الإفتاء تهنئ الرئيس بحلول شهر جمادى الآخرة لعام 1444هـ

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قدمت دار الإفتاء خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة قدوم شهر جمادى الآخرة لعام 1444هـ، متمنية له دوام الصحة والعافية، والذي يبدأ بعد غدٍ الأحد.

هلال جمادى الآخرة 1444هـ

كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق الثالث والعشرين من ديسمبر لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.         
وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر ديسمبر لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر ديسمبر لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا.

جمادى شهر جمادى الآخرة الإفتاء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي المتمم لشهـر جمادى الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1000 جنيه تاني|تراجع أسعار الذهب بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

3 قرارات جديدة في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق بالصليبي.. تفاصيل

أدخن هذا النوع فقط.. تفاصيل اعترفات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات

لغير السكني.. زيادة 15% بـ الإيجار القديم قريبا وطرد المستأجر في هذه الحالة

أكوام من الدولارات والعملات الأجنبية.. فيديو يثير الجدل والداخلية تكشف اللغز

عكس التوقعات| انخفاض تدريجي في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1700 جنيه

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع تاريخي لـ الدولار في السوق السوداء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جوه الحجز .. تحرّك من الداخلية بشأن فيديوهات مزعومة على تيك توك

بعد حادث المسلح.. تظاهرات في باريس والشرطة الفرنسية ترد بالغاز المسيل للدموع

شدّ ميسي من الخلف| تحرّك فيفا بسبب الشيف نصرت باحتفال كأس العالم

محليا وقاريا.. الأهلي يشارك في 6 بطولات عام 2023

الإفتاء: الأحد أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1444هـ

العلامة الكاملة.. الأهلي يهزم الزمالك 6-0 في جميع المراحل السنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| إطلالة ابنة الحضري في عقد قرانها.. هاني الناظر يحذر من عادات فصل الشتاء

مش أول مرة.. 10 إطلالات وضعت نادية الجندي في مأزق

عقدت قرانها أمس ..10 صور أثارت الجدل لـ ابنة عصام الحضري.. شاهد

برشاقة لافتة.. زوجة الحضري تتألق في عقد قران ابنتها

فيديو

مفاجأة صادمة عن مصير المتهم في قضية بورسعيد .. فيديو

انخفاض أسعار السلع والدولار .. ماذا يحدث بعد رفع الفائدة؟

معجزة.. قصة نجاة طفل تاه في محمية افريقية مليئة بالحيوانات المفترسة/فيديو جراف

مفاجأة في سعر الدولار وانهيار الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ