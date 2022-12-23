يبدأ الأحد.. الإفتاء تهنئ الرئيس بحلول شهر جمادى الآخرة لعام 1444هـ

قدمت دار الإفتاء خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة قدوم شهر جمادى الآخرة لعام 1444هـ، متمنية له دوام الصحة والعافية، والذي يبدأ بعد غدٍ الأحد.

هلال جمادى الآخرة 1444هـ

كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق الثالث والعشرين من ديسمبر لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر ديسمبر لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر ديسمبر لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا.