ميرهان حسين تصدم جمهورها: فكرت أعتزل لأن الوسط الفني بيخضع للعلاقات الشخصية

وجهت الفنانة ميرهان حسين رسالة لجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وذلك بعد حلت ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة " دي إم سي ".



وكتبت ميرهان "انا اول مرة اقولها انا فعلا فكرت كتير جدًا اعتزل العمل في الفن لأني كنت شايفة اني مش متقدرة و اتظلمت كتير في هذا الوسط الذي لا يمنح النجومية حسب الموهبة لأ للأسف بيخضع كتير للعلاقات الشخصية و بيفرض ناس لا تستحق و يعطي فرص كبيرة لناس تكاد تكون معدومة الموهبة.

واضافت" انا عانيت كتير من احساسي اني استحق فرص اكبر و اكثر تنوعًا في الوقت اللي كان بيتم اختيار شخصيات لأداء ادوار عظيمة لا تشبههم شكلًا و لا مضمونًا لمجرد صداقة فلانة بفلان و احتضان مصر لغير الموهوبين من جنسيات اخرى مع احترامي التام لأي جنسية و اي فنان او فنانة عندهم موهبة ولايقين في الادوار اللي بيقدموها و بيعملوا المجهود اللازم لأن التمثيل ده مش مجرد وقوف امام كاميرا لأ ده عمل شاق من التخيل و المذاكرة و التقمص و التحمل و الصبر و كل ده على أمل التقدير.



وتابعت "أنا ماكنتش عايزة غير تقدير واعطائي فرص اقدر اعرض فيها ادواتي كممثلة و مغنية و قادرة على تقديم اعمال استعراضية و ده اللي كان اساس اختياري في برنامج ستار اكاديمي في لبنان و ايمانهم الشديد اني املك العديد من المواهب اللي تؤهلني للتقدم في صفوف النجومية خاصة في بلدي مصر.



وعبرت "حقيقي انا مش عارفة اقول ايه على كلامك عني .. كلامك عني و رأيك فيا شهادة عظيمة جدًا في حقي لأنه مش أي رأي ده رأي واحدة من القليلات الفنانات العظيمات الرائدات كممثلة كوميديانة و منتجة كبيرة ذات خبرة طويلة و كبيرة في تمييز الموهبة و الأعمال الناجحة شكرًا من قلبي يا صاحبة السعادة على استقبالك الجميل ليا و كل كلمة قولتيها عني هي تقدير و تكريم عظيم ليا افتخر بيه شكرًا ليكي و لفريق اعداد برنامجك الجميل @essyounis"

