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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرهان حسين تصدم جمهورها: فكرت أعتزل لأن الوسط الفني بيخضع للعلاقات الشخصية

ميرهان حسين
ميرهان حسين

 

وجهت الفنانة ميرهان حسين رسالة لجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وذلك بعد حلت ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة " دي إم سي ".


وكتبت ميرهان "انا اول مرة اقولها انا فعلا فكرت كتير جدًا اعتزل العمل في الفن لأني كنت شايفة اني مش متقدرة و اتظلمت كتير في هذا الوسط الذي لا يمنح النجومية حسب الموهبة لأ للأسف بيخضع كتير للعلاقات الشخصية و بيفرض ناس لا تستحق و يعطي فرص كبيرة لناس تكاد تكون معدومة الموهبة.

واضافت" انا عانيت كتير من احساسي اني استحق فرص اكبر و اكثر تنوعًا في الوقت اللي كان بيتم اختيار شخصيات لأداء ادوار عظيمة لا تشبههم شكلًا و لا مضمونًا لمجرد صداقة فلانة بفلان و احتضان مصر لغير الموهوبين من جنسيات اخرى مع احترامي التام لأي جنسية و اي فنان او فنانة عندهم موهبة ولايقين في الادوار اللي بيقدموها و بيعملوا المجهود اللازم لأن التمثيل ده مش مجرد وقوف امام كاميرا لأ ده عمل شاق من التخيل و المذاكرة و التقمص و التحمل و الصبر و كل ده على أمل التقدير.


وتابعت "أنا ماكنتش عايزة غير تقدير واعطائي فرص اقدر اعرض فيها ادواتي كممثلة و مغنية و قادرة على تقديم اعمال استعراضية و ده اللي كان اساس اختياري في برنامج ستار اكاديمي في لبنان و ايمانهم الشديد اني املك العديد من المواهب اللي تؤهلني للتقدم في صفوف النجومية خاصة في بلدي مصر.


وعبرت "حقيقي انا مش عارفة اقول ايه على كلامك عني .. كلامك عني و رأيك فيا شهادة عظيمة جدًا في حقي لأنه مش أي رأي ده رأي واحدة من القليلات الفنانات العظيمات الرائدات كممثلة كوميديانة و منتجة كبيرة ذات خبرة طويلة و كبيرة في تمييز الموهبة و الأعمال الناجحة شكرًا من قلبي يا صاحبة السعادة على استقبالك الجميل ليا و كل كلمة قولتيها عني هي تقدير و تكريم عظيم ليا افتخر بيه شكرًا ليكي و لفريق اعداد برنامجك الجميل @essyounis"
 

 

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رسالة لجمهورها ميرهان حسين فكرت اعتزل اسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة

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