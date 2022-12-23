مش متجوزة وبتنصح الستات .. استشاري يشن هجوما على مذيعة | فيديو

أكد الدكتور علاء رجب استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن هناك بعض البرامج تطرح أشياء غير صحيحة، بشأن الأسرة، وحل المشكلات الأسرية.

وأضاف استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك بعض المذيعات تبحث عن التريند، والحصول على المشاهدات بدلا من البحث عن حلول لـ المشكلات.

ولفت إلى أن هناك بعض النماذج تأخذ جانب الراجل بشكل مستمر، ولا تتحدث بحيادية من أجل الحل، معلقًا :" الأسرة تهدم بسبب تصريحات البعض غير الدارسين و الفاهمين".

وأشار إلى أن :" فى واحدة عامله برنامج وهى مش متزوجة، وبتعطي نصائح لـ السيدات.. طب إزاي الكلام ده".

وتابع :" الست ست وخلقت من أجل أن تدلع بس يا ريت نبتعد عن التريند.. وتوجيه النصائح بدون علم أو دراسة".