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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

واثق في عبور الأزمة.. مستشفى 57357: تكلفة علاج المريض سرطان الدم تصل لـ 700 ألف جنيه..فيديو

مستشفى 57357
مستشفى 57357

أكد دكتور شريف أبو النجا، الرئيس التنفيذي لمستشفى 57357، أنه واثق في عبور الأزمة التي تعرضت لها المستشفى، مشيرا إلى أن المشكلة التي واجهت المستشفى منها شق مادي خاصة أنه بدأنا تلك المستشفى بفكرة بعد معاناه المرضى في معهد الأورام.

 

وقال شريف أبو النجا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه كان التوجه لانشاء المستشفى وتم انشائها بأسس علمية حديثة.

 

وتابع الرئيس التنفيذي لمستشفى 57357، أنه  افتتحنا المستشفى في عام 2007 بـ 180 سرير في عرف مرض السرطان كان رقم ضخم، ووصلنا في 2020 إلى 380 سرير، حتى نجحنا في أن تصل نسب الشفاء إلى  71.2% ونسب الشفاء العالمية وصلت إلى 83%.

 

سرطان الدم

وأشار شريف أبو النجا إلى أن تكلفة علاج  المريض لسرطان الدم تصل إلى 700 الف جنيه خلال 3 سنوات، حتى أن هناك علاج في البداية يكلف 180 الف جنيه. 

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