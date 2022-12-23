عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالخط العريض ينفرد بإذاعة أجزاء من أغنيتين جديدتين للمطرب إبراهيم عبد القادر

المطرب إبراهيم عبد
المطرب إبراهيم عبد القادر

 

قال المطرب إبراهيم عبد القادر،  إن هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق، لم يصلح لمواجهة اصحاب المهرجانات، وأضاف عبد القادر خلال لقائه مع الإعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن مصطفى كامل ابن بلد ويعرف يتعامل مع مطربي المهرجانات.

وانفرد برنامج بالخط العريض ببث جزء من أغنيتين جدد للمطرب إبراهيم عبد القادر، وقال خلال اللقاء: بعض المغنيين حاليا مسجلين وعليهم أحكام  وتطرق لخلافه مع الملحن حلمي بكر قائلا إن : لجنة الاستماع بالاذاعة برئاسة حلمي بكر قالولي لا تصلح للغناء .

وقال الفنان إبراهيم عبد القادر: سهيلة فرحات فنانة سورية نجحت في لجنة الاستماع بالاذاعة دون دخول الامتحان مضيفا الفنان إبراهيم عبد القادر: أغلقت بابا الاستديو على لجان الاستماع عندما رفضوني في الإذاعة  وقالوا عليا ارهابي

وأشار الفنان إبراهيم عبد القادر: عمار الشريعي طلب مني غناء أغنية الصيف والشمس في امتحان الالتحاق كعامل في النقابة.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة تليفزيون الحياة يوم الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.
 

عمار الشريعي حلمي بكر مصطفى كامل إيمان أبو طالب مطربي المهرجانات نقيب الموسيقيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع تاريخي لـ الدولار في السوق السوداء.. تفاصيل

قرا عاجل من الخطيب في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق

3 قرارات جديدة في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق بالصليبي.. تفاصيل

أدخن هذا النوع فقط.. تفاصيل اعترفات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات

رسالة خاصة من شوبير لأكرم توفيق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

إغلاق تام وغرامة | عقوبة فورية لإزعاج السكان في قانون المحال العامة

عيار 21 نزل 60 جنيه | تطور في أسعار الذهب بمصر اليوم

أكوام من الدولارات والعملات الأجنبية.. فيديو يثير الجدل والداخلية تكشف اللغز

ترشيحاتنا

أمطار رعدية ورياح شديدة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الغد

هل انفصلا ؟.. محمد زيدان وزوجته يثيران الجدل بعد حذف صورهما

لهذا السبب.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل

كنا واثقين بالفوز.. أول تعليق من الداخلية بعد الفوز على بيراميدز

أوكرانيا تعلن انخفاض إنتاجها من الحبوب بنسبة 40% بسبب الحرب

كيف يكون الشتاء ربيع المؤمن؟ .. الإفتاء توصي بهذه العبادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 فائدة.. كوب من مشروب سحري على الريق يحمي من أمراض خطيرة

بالترتر الأحمر.. هيفاء وهبي تثير الجدل خلال الاحتفال بالكريسماس

طريقة عمل الجبنة البيضاء زى المصانع .. بدون منفحة

ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول الحمام؟

فيديو

اعترافات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات | ماذا قالت ؟ فيديو

لم يسبق لها مثيل.. كيف واجهت السعودية الأمطار والسيول في مكة

اختيار محمد أبو العينين عضوا في الهيئة الاستشارية العليا بمجلس القادة الأمريكي العربي| فيديو

أكوام من الدولارات.. حكاية فيديو أثار ضجة على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ