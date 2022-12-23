بالخط العريض ينفرد بإذاعة أجزاء من أغنيتين جديدتين للمطرب إبراهيم عبد القادر

قال المطرب إبراهيم عبد القادر، إن هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق، لم يصلح لمواجهة اصحاب المهرجانات، وأضاف عبد القادر خلال لقائه مع الإعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن مصطفى كامل ابن بلد ويعرف يتعامل مع مطربي المهرجانات.

وانفرد برنامج بالخط العريض ببث جزء من أغنيتين جدد للمطرب إبراهيم عبد القادر، وقال خلال اللقاء: بعض المغنيين حاليا مسجلين وعليهم أحكام وتطرق لخلافه مع الملحن حلمي بكر قائلا إن : لجنة الاستماع بالاذاعة برئاسة حلمي بكر قالولي لا تصلح للغناء .

وقال الفنان إبراهيم عبد القادر: سهيلة فرحات فنانة سورية نجحت في لجنة الاستماع بالاذاعة دون دخول الامتحان مضيفا الفنان إبراهيم عبد القادر: أغلقت بابا الاستديو على لجان الاستماع عندما رفضوني في الإذاعة وقالوا عليا ارهابي

وأشار الفنان إبراهيم عبد القادر: عمار الشريعي طلب مني غناء أغنية الصيف والشمس في امتحان الالتحاق كعامل في النقابة.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة تليفزيون الحياة يوم الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

