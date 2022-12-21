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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلمي بكر: هاني شاكر لم يضيف للنقابة وكل من اخطأ لازم يحاسب

حلمي بكر
حلمي بكر

أكد الموسيقار حلمي بكر، إن الفنان هاني شاكر، لم يضيف لنقابة الموسيقين وقت توليه منصب نقيب الموسيقيين بل بالعكس ساءت احوال النقابة.

وقال حلمي بكر، في تصريح لـ “صدى البلد”: “هاني شاكر لم يضيف لنقابة الموسيقين لانه مكنش بيروح النقابة والمشكلات بها بالجملة، عايزين تعرفوا حال النقابة روحوا وشوفوا وفيه تحقيقات والكل هيتحاسب، هو فنان موهوب لكن ادارياً لا”.

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وتابع قائلاً: “كان مقضيها تليفونات والنقابة بقت مرتع للكل يرتكبوا الاخطاء والتجاوزات لان مفيش رقابه، ومن ارتكب الاخطاء لابد وان يحاسب ومن تستر عليها ايضاً”.

ومن ناحية أخرى، يستعد هاني شاكر لإحياء حفلتين دفعة واحدة ضمن احتفالات رأس السنة بلبنان، حيث أعلن هاني شاكر أنه يتوجه إلى لبنان نهاية الشهر الحالي لإحياء حفلتين يومي 30 و31 بصحبة المايسترو بسام بادور.
 


نشاط هاني شاكر الفني

وقدم هاني شاكر خلال الفترة الماضية عددا من الحفلات الغنائية وكان أهمها حفل مهرجان الموسيقى العربية والذى قدمه على مسرح النافورة. وقدم هاني شاكر خلال هذا الحفل العديد من الأغنيات  منها بحبك يا غالي ، ح نعيش ، كل ليلة ، مش بعتب عليك ، إنت السبب ، وعد مني ، دعوة فرح ، ما تهدديش ، انا قلبي ليك ، مشتريكي ، سألتك ، لسة بتسألى ، على الضحكاية ، محتاجلك ، معاك ومن مؤلفات الموسيقى العربية يا أغلى اسم ، رسالة من تحت الماء ، كما استضاف الواعدة نانسى جمال التى ادت اغنية لما راح الصبر منى .

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