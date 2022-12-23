نجم الأهلي السابق يوجه نصيحة خاصة لمحمد هاني بعد إصابة أكرم توفيق

وجه أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق نصيحة خاصة لمحمد هاني ظهير أيمن الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي.



قال أبو مسلم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لازم محمد هاني يثبت قدمه في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق، لازم يحصل على ثقة الجماهير في شخصه خاصة إن مركزه الأساسي ظهير أيمن".

وأضاف:"كريم فؤاد قوي في مركز الجناح الهجومي وأعتقد أن الأقرب لتعويض أكرم هو محمد هاني".

وختم حديثه قائلا: "أداء الأهلي مع مارسيل كولر مدرب الأهلي أصبح سريعا ومختلفا وكولر ذكي للغاية في استخدام التغييرات ودكة البدلاء".