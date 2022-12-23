ممثلة مصر باليونسكو تكشف تفاصيل حول تسجيل احتفالات العائلة المقدسة

كشفت الدكتورة نهلة إمام ممثلة مصر وخبيرة التراث غير المادي باليونسكو، تفاصيل حول تسجيل احتفالات العائلة المقدسة ووضعها على قوائم اليونيسكو للتراث غير المادي.

وقالت الدكتورة نهلة إمام ممثلة مصر وخبيرة التراث غير المادي باليونسكو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "كل سنتين نسعى لتسجيل عنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي على قوائم الاتفاقية".

وأضافت: "التسجيل يعد اعتراف دولي بأن هذا العنصر موجود في الدولة، وأن الدولة تهتم به وتصونه وأنه يمثلها".

وأشارت الدكتورة نهلة إمام ممثلة مصر وخبيرة التراث غير المادي باليونسكو،: "التسجيل هذا العام كان الاحتفالات المرتبطة بمسار العائلة المقدسة".