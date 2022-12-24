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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وجوده مكسب.. ناقد رياضي يكشف حقيقة انتقال رونالدو للنصر السعودي.. فيديو

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك أنباء ظهرت في الفترة الأخيرة، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سينضم لنادي النصر السعودي، خاصة بعد فسخ عقد اللاعب مع نادي مانشستر يونايتد وخروج البرتغال من كأس العالم.

 

وقال عمرو اديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن مصادر تؤكد بان رونالدو سيتوجه لنادي النصر بعقد يمنتد لسنيتين ونصف إضافة إلى أعمال أخرى داخل السعودية.

 

ليؤكد خلف الملفي الناقد الرياضى السعودي أن هناك صحف أوروبية تتداول الخبر انتقال رونالدو لنادي النصر السعودي، ولكن تلك الانباء مجرد اجتهادات تواكب ما تناقلته الصحف العالمية، وخلال اليومين المقبلين سيظهر الخبر الحقيقي من نادي النصر.

 

وأشار خلف المنفي إلى أن رونالدو قد يجد عقد في أوروبا، خاصة أنه مازال لديه رغبة في لعب دوري أبطال أوروبا، ولكن ستظهر الحقيقة كاملة في موسم الإنتقالات الشتوية، وإذا أراد النصر التعاقد مع رونالدو عليه أن يستغنى عن أحد اللاعبين الأجانب..

 

واستكمل الناقد الرياضي السعودي تصريحاته قائلا "اذا كان رونالدو في السعودية، سيتم تسريب صور في الصحافة، وهناك معلومات تؤكد عليها الصحافة السعودية، بأن رونالدو قريب من الإنضمام لنادي النصر.

 

سيروج لملف السعودية

وتابع خلف المنفي، أن هناك بعض التفاصيل بان رونالدو سيتعاقد لمدة سنتين ونصف، وسنتين سيروج لملف السعودية للتقدم لإستضافة كأس العالم، وأتمني من رونالدو الإنضمام لنادي النصر، لأنه مكسب لأي فريق.

عمرو أديب كريستيانو رونالدو الصحف العالمية صحف العالم نادي النصر

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