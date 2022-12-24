للمرة الثانية .. ويجز يحيى حفلا فى السعودية |تفاصيل

يستعد مطرب الراب ويجز لإحياء ثاني حفلاته بالسعودية خلال هذا العام، بعد النجاح الكبير الذى حققه فى حفل موسم الرياض شهر يونيو الماضي.

ويقدم ويجز هذا الحفل يوم 29 من شهر ديسمبر الحالي، بجانب ثلاثة من أشهر مطربي الراب فى الوطن العربي وهم skinny وdizzy وdafencii.

ومن المفترض أن يتم طرح تذاكر الحفل عبر الموقع الرسمي للشركة المنظمة ابتداء من الساعة الثامنة مساء اليوم بأكثر من فئة.

ويجز يكشف حقيقة خلافه مع مصطفى كامل

وفى أول تصريح من مطرب الراب ويجز أكد أنه لا يوجد خلاف مع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية وأن هناك من يفتعلون تلك الأزمة.

وأضاف ويجز خلال مداخلة هاتفيه أجرها مع الإعلامي يوسف الحسيني فى برنامجه الشهير التاسعة على القناة الأولى المصرية، أنه يتواجد خارج مصر منذ ما يقرب من شهرين متتالين لإقامة العديد من الحفلات من أهمها حفل نهائى كأس العالم.

وتابع ويجز أنه فور عودته إلى القاهرة سوف يتوجه إلى مقر النقابة وعقد جلسة مع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل لحل تلك الأزمة بشكل نهائى.

مصطفى كامل و ويجز:

كان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قد نفي وجود توجه لدى النقابة لتوقيع عقوبة على مغني الراب ويجز فور عودته إلى مصر، وبعد غنائه في نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال “كامل”، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوي، إن "موقف النقابة واضح وصريح، وأعلنته مرارا، أنا ومجلس الإدارة، كلنا نعلن دعمنا وترحيبنا وتهنئتنا لأي إنسان أو فنان يمثل مصر في الخارج، وهذا شرف كبير لنا وله كل الدعم والمحبة والتقدير".

سبب أزمة ويجز مع النقابة

وكان الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية، قد كشف تفاصيل أزمة الفنان ويجز وقصة غنائه في كأس العالم. وقال كامل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" مشكلة ويجز إني استشعر إنه يتعالي علي مؤسسات المهنة ولكن دوره هو احتواء أبناء المهنة".

وأضاف مصطفي كامل:" أنا عاوز أضم كل الفنانين وأكون أنا المسئول عنهم لأن نقابة المهن الموسيقية تساهم في تشكيل الذوق العام".

وأوضح،:" كل الفنانين قاموا بالتواصل مع النقابة ما عدا ويجز واثنين آخرين، مضيفا:" وكيل أعمال ويجز قالي إنه مسافر وسيتواصل مع النقابة في أقرب وقت".