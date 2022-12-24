قرار عاجل من اتحاد الكرة بعد أحداث الشغب فى مباراة الترسانة والسكة

تعقد اليوم لجنة المسابقات بالقسم الثاني فى اتحاد الكرة اجتماعا طارئا لمناقشة أحداث مباراة الترسانة والسكة الحديد التي وقعت في دوري القسم الثاني أمس وتسببت فى الغاء المباراة وعدم استكمالها بناء على قرار الحكم محمود الدسوقى .

إلغاء المباراة

ألغى الحكم محمود الدسوقي مباراة الترسانة ضد السكة الحديد التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.

جاء ذلك بعد احتساب الحكم ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة لصالح السكة الحديد أمام الترسانة في الوقت الذي كان الشواكيش متقدما بنتيجة هدف دون رد.

ونزل عدد من الجماهير إلى ملعب المباراة وتم الاعتداء علي الحكام والطاقم الفني لفريق السكة الحديد مما ادى الى الغاء المباراة .

ووقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة فتح تحقيقاً بشأن واقعة التعدي على الحكم محمود الدسوقي خلال مباراة بدوري القسم الثاني لكرة القدم.

وشهد ملعب حسن الشاذلي بميت عقبة واقعة تعدي على الحكم محمود الدسوقي من أحد الأفراد خلال مباراة الترسانة والسكة الحديد ، مما تسبب في عدم استكمال المباراة قبل نهايتها بدقائق معدودة.

وتوجه الحكم محمود الدسوقي إلى قسم العجوزة لتحرير محضر بواقعة الاعتداء عليه في مباراة الترسانة والسكة الحديد وابلاغ اتحاد الكرة بكل ما حدث .

عقوبات في انتظار الترسانة

وخلال الأيام المقبلة وبعد انتهاء اتحاد الكرة من تحقيقاته واثبات خطأ الترسانة فإنه سيتم منع جماهير الشواكيش من حضور المباريات وقد يتم لعب مباريات الترسانة خارج ملعبه التاريخي “ حسن الشاذلي”.

كما سيقرر اتحاد الكرة احتساب نتيجة المباراة 2-0 لصالح السكة الحديد وغرامه ماليه علي الترسانة وقد يتم خصم ثلاث نقاط من الشواكيش بسبب دخول الجماهير للملعب وفق اللائحة.

السكة يعلق

أكد الدكتور سيد عيسى المدير الرياضي لنادي السكة الحديد اعتراضه على ما حدث من أعمال شغب خلال مواجهة الترسانة ضد فريقه.

قال سيد عيسى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ألوم على نادي الترسانة ما حدث فالأمر لا يمس للرياضة بشئ"

وأضاف: "لا أعرف ما المبرر لما حدث من أعمال شغب لا داع له على الإطلاق"

وختم حديثه قائلا: "نكن كل الاحترام لرئيس نادي الترسانة الدكتور طارق السعيد ولنادي الترسانة وأخطاء التحكيم واردة في كرة القدم وليس معنى أن الحكم أخطأ أن نحول الملعب لساحة معركة وعلى اتحاد الكرة اتخاذ القرار المناسب .