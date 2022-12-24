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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا يخطط لتغيير هجوم الزمالك أمام المقاولون العرب بالدوري.. فيديو

فيريرا
فيريرا

قال الإعلامي إبراهيم فايق، إن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يدرس إجراء تعديل على تشكيل الفريق الأبيض ضد المقاولون العرب، في المواجهة المقبلة بالدوري المصري الممتاز.

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وقال «فايق»، في تصريحاته عبر برنامج «جمهور التالتة»، المذاع على شاشة قناة «أون تايم سبورتس2»: «فيريرا يدرس الدفع بالمهاجم الشاب يوسف حسن، في التشكيل الأساسي لنادي الزمالك خلال مواجهة المقاولون العرب المقبلة».

وتابع: «فيريرا يفكر في مشاركة يوسف حسن بجوار يوسف أسامة نبيه في هجوم الزمالك، على حساب التونسي سيف الدين الجزيري».

وأتم حديثه قائلاً: «مصطفى شلبي خارج حسابات الزمالك في المباراة المقبلة ضد المقاولون، حيث مازال يعاني من الإصابة بشد عضلي، ويواصل برنامجه التأهيلي».

ويواصل نادي الزمالك استعداداته لمواجهة مضيفه المقاولون العرب، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

ابراهيم فايق جوسفالدو فيريرا الزمالك الدوري المصري الممتاز المقاولون العرب

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