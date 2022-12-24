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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 12 محضرا ضد مزارعين بطنطا لامتناعهم عن توريد حصة الأرز الشعير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حررت حملة نظمتها مديرية تموين الغربية بالتعاون مع الجهات المعنية، 12 محضرا ضد مزارعين فى مركز طنطا، لامتناعهم عن توريد حصة الأرز الشعير.

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كانت الحملة التى أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربي استهدفت التفتيش على المزارعين للتأكد من تنفيذ قرار وزير التموين بإلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع بالأرز إلى شون المحافظة، وفى حالة المخالفة يتعرض المزارع لغرامة 10 آلاف جنيه، والحرمان من زراعة الأرز العام المقبل، والحرمان من الأسمدة والمبيدات المدعمة.

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وحررت الحملة خلال عملها فى مركز طنطا، 12 محضرا لمزارعين لم يوردوا حصة الأرز إلى الشون حتى الآن، رغم حصاد الأرز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

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