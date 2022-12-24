حالته خطيرة .. شاهد آخر ظهور لـ بيليه من داخل المستشفى

نشرت “كيلي” نجلة الأسطورة البرازيلية “بيلية” من داخل المستشفى، صورة مع والدها من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، بعد تدهور حالته الصحية.

وكتب ابنة بيليه:" نواصل النضال والإيمان.. ليلة أخرى معا".

آخر ظهور لـ بيليه

تدهور حالة “بيليه” الصحية:

يذكر أن مستشفى ألبرت أينشتاين المحتجز به أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، أعلنت الأسبوع الماضي، تدهور خطير في حالته الصحية من جديد.

وأكدت المستشفى أن بيليه يعاني من فشل في الكلى والقلب نتيجة مضاعفات مرض السرطان في جسده.

وأفاد التقرير الطبي أن مرض السرطان لدى أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه يتطور وهو ما يحتاج إلى رعاية تتعلق بقصور في الكلى والقلب.

ويكافح بيليه صاحب الـ 82 عاما، مع سرطان القولون منذ سبتمبر 2021 وتم نقله إلى المستشفى في 29 نوفمبر حتى يعيد الأطباء تقييم تطور علاجه، وقالت ابنته عبر إنستجرام إنه سيقضي عيد الميلاد في المستشفى.