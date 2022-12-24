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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة سكن ودفا تواصل أعمالها بأسوان

حملة سكن ودفا بأسوان
حملة سكن ودفا بأسوان

تواصل حملة "سكن ودفا" والتي تنفذها مؤسسة "مصر الخير" عضو التحالف الوطني بجميع محافظات الجمهورية جهودها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إستحقاقاً، وإستفادت نحو 1200 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في محافظة أسوان منذ بداية الحملة من توزيع الوجبات الغذائية السخنة والبطاطين والألحفة وكارت المواد الغذائية.

وأعلنت مؤسسة مصر الخير بأن الحملة تستهدف تأمين متطلبات الأسر الأساسية من الغذاء والكساء والغطاء والسكن الآمن فى فصل الشتاء، وأن الحملة تأتى وفقا لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر إحتياجاً .

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حملة سكن ودفا 

وقال الدكتور أحمد مراد مدير مكتب مؤسسة مصر الخير عضو بمحافظة أسوان بأن المحافظة قامت الحملة بتوزيع حوالى 300 وجبة ساخنة بشكل يومي على مدار الشهر للأسر الأولى بالرعاية ومنذ بداية الحملة استفادت نحو 1200 أسرة من توزيع نحو 300 لحاف و300 بطانية و300 كارت مواد غذائية وكذلك 300 كرتونة مواد غذائية.

وأضاف أن الحملة تعمل حالياً لتحسين بيئة سكن لنحو 120 منزلا في مركز أسوان، وبالتنسيق مع محافظة أسوان حصلت على قطعة أرض لإقامة عمارة للأسر الأولى بالرعاية التي ليس لديها مسكن، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال عام 2023.

فيما إستعرض أحمد يوسف مدير المساعدات بمؤسسة مصر الخير، الخدمات التي تقدمها الحملة في مقدمتها كارت الخير بقيمة 200 جنيه كي تتمكن الاسرة من شراء احتياجاتها الغذائية وفق رغبتها، حيث يسلم للمرأة المعيلة للحصول على احتياجات أسرتها من منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للمواد الغذائية ويصرف الكارت لمرة واحدة وتقدم أيضا الحملة وجبة طعام ساخنة بقيمة 50 جنيها تصل للأسر الأولي بالرعاية حتى منازلهم من خلال مندوبي مؤسسة "مصر الخير"، كما تقدم كيلو لحم صدقة بقيمة 160 جنيها، ووجبة غير مطهية توزع على الأسر الفقيرة بقيمة 200 جنيها، بجانب تقديم وجبة إفطار تلميذ بقيمة 20 جنيها.

 

الإطعام

وأضاف بأن حملة الإطعام مستمرة على مدار العام بهدف رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، لمواجهة ظروف المعيشة، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي بالمحافظات، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأشار يوسف إلى أن حملة "سكن ودفا" من مؤسسة "مصر الخير" تقدم للأسر الفقيرة الكسوة الشتوية وتشمل قسيمة كسوة شتوية للطفل بقيمة 500 جنيه وقسيمة قسوة شتوية للمسن بقيمة 500 جنيه أيضا لنضمن لهم الحماية من برد الشتاء حيث أن المؤسسة اهتمت بتحسين بيئة السكن للأسر الأولي بالرعاية من خلال عدة خدمات منها سهم تحسين بيئة السكن بقيمة 500 جنيه لرفع كفاءة المنازل وسهم تأهيل دور الأيتام بقيمة 250 جنيهاً . 

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