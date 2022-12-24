رئيس الوزراء المجري يفجر مفاجأة بشأن السلام في أوكرانيا|تفاصيل

عبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، عن اعتقاده بأن السلام في أوكرانيا مرهون بـ الولايات المتحدة.

وأشار رئيس الحكومة المجري خلال مقابلة أجراها مع صحيفة Magyar Nemzet نشرت السبت، إلى أن "قدرة أوكرانيا على القتال مرهونة باستمرار الدعم المالي والعسكري الأميركي، وبالتالي عندما يقرر الأمريكيون إحلال السلام، سيكون هناك سلام."

وأبدى أوربان تأييده الرأي القائل بأن الصراع قد طال أمده لدرجة أنه بات "يشكل خطرا".

وفي وقت سابق، أكد فيكتور أوربان في أكثر من مناسبة أن حل الصراع في أوكرانيا غير ممكن إلا من خلال المفاوضات بين موسكو وواشنطن، وليس فقط بين موسكو وكييف.

وعندما سُئل عن مدى استعداد أوكرانيا للتخلي عن جزء من أراضيها من أجل السلام وأمن الطاقة والازدهار في أوروبا، أجاب أوربان بأنه لا يمكن لأحد أن يعرف. مضيفا: "أن أوكرانيا دولة ذات سيادة، والقرار بشأن استمرار القتال وغاياته يجب أن يتخذه الأوكرانيون بأنفسهم". "أما نحن فسوف نقرر إلى أي مدى سوف ندعمهم".

وشدد أوربان، على أن التاريخ لم يشهد سوابق أبدا "كان فيها الطرفان يعرفان قبل بدء المفاوضات، ما هي النتائج التي سيخرجان بها". وقال رئيس الحكومة المجرية "الطرفان يعرفان ما هي نقاط البحث، أما الباقي فسيتم تقريره خلال المفاوضات".

وأكد أوربان مرة أخرى أن نهج بودابست في هذا الصراع يقوم على التركيز على المصالح الأمنية للمجر، ومن جهتنا لن نزود كييف بالأسلحة.

وقال رئيس الوزراء " قررت المجر أن هذه ليست حربها، وسوف نكتفي بتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا، مع الأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية المجرية".