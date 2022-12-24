برلمانية: دعم التضامن لمستشفى 57357 يؤكد حرص الدولة على حماية حقوق الطفل

أكدت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن فئة الأطفال تحظى برعاية ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية؛ وذلك باعتبارهم أحد أبرز الفئات الأولى بالرعاية الصحية والاجتماعية، ويظهر ذلك من خلال إجراءات عدة.

وأضافت “الكسان” في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن توقيع وزارة التضامن، بروتوكولا؛ لدعم مستشفى 57375 بمبلغ 75 مليون جنيه؛ يعد دلالة واضحة على أن الحكومة ليست في معزل عن المشكلات القائمة، بل إن هناك متابعة مستمرة وتحركا سريع للدعم والمساندة.

إنقاذ آلاف الأطفال

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن مستشفى 57357 له تاريخ كبير في علاج أنواع الأمراض المستعصية للسرطانات، علاوة على إنقاذه آلاف الأطفال؛ وبالتالي إنقاذ الكثير من الأسر، مشيدة بخطوات وزارة التضامن وحرصها على دعم وحماية الطفل.

وتابعت البرلمانية، بشكل عام فهذا البروتوكول خطوة داعمة لاستمراية عمل المستشفى، وإعطائها إمكانية لاستقبال المزيد من الأطفال بالفترة المقبلة.

وأجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة تفقدية لمؤسسة مستشفى سرطان الأطفال – مصر 57357، حيث كان في استقبالها الدكتور شريف أبوالنجا، مدير مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن توقيع بروتوكول لدعم مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمصر بمبلغ 75 مليون جنيه، يشمل موارد من الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي ومن بنك ناصر الاجتماعي.

وتفقدت القباج الخدمات العديدة المتطورة التي تقدمها المستشفي للأطفال وأسرهم، حيث التقت الأطباء والأبناء وأسرهم وتحاورت معهم حول تاريخ المرض وتقدمهم للمستشفى للعلاج، وجودة الخدمة المقدمة، كما استمعت لعلاقتهم بالمستشفى الذي يقدم علاجا ويعافي أولادهم، متعجبة من الأمهات والأطفال الذين رغم الألم والصراع مع المرض، أظهروا شجاعة في المواجهة وأمل في الشفاء بمشيئة الله وفضله.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤسسة مستشفي سرطان الأطفال - مصر 57357 صرح عظيم وقلب الإنسانية، وأنها صُنعت بأياد مصرية، وبعقول مصرية تفخر بها الدولة، وأنها تراعي حقوق الطفل المصري المصاب بالسرطان في العلاج الآمن والجيد والمجاني لغير القادرين، ويتميز هذا الصرح الطبي العظيم بجودة عالمية بما يضم من أجهزة متطورة نادرة في المنطقة العربية، كما أنه حصل على معايير الجودة من الولايات المتحدة الأمريكية.