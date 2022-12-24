هدى المراغي.. حكاية مهندسة مصرية أبهرت الكنديين وتسلمت وسام تكريمها بعد عامين

حصلت المهندسة المصرية الكندية هدى المراغي، على أرفع وسام مدني في كندا، تقديرا لإسهاماتها في مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية، وهو وسام الاستحقاق، والذي يعد شهادة تعكس تحقيق الشخص إنجازات هامة جدا في خدمة الوطن، ويعادل في أهميته وسام الجمهورية، لتكون بذلك أول مهندسة عربية تحصل على هذا التقدير منذ إقراره رسميًا عام 1967 بين 114 مرشحا.

المهندسة هدى المراغي تعد أحد أبرز أساتذة وباحثي الهندسة الصناعية في العالم، حتى أن جامعة وندسور، قالت إن أبحاث هدى المراغي أدت إلى حلول مبتكرة لمشاكل كبيرة وعالمية ، والتي يتم تنفيذها في الصناعة.

من هي المهندسة هدى المراغي

هدى عبد القادر الجمال ولدت في عام 1945م بمحافظة الإسكندرية.

حصلت على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الهندسة الميكانيكية من جامعة القاهرة، ثم عينت معيدة.

حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة ماكماستر الكندية في عامي 1972م و1974م على التوالي.

كانت المدير المؤسس لمركز أنظمة التصنيع المرن في جامعة ماكماستر إلى أن تولت منصب عميد كلية الهندسة بجامعة وندسور في عام 1994م، كأول امرأة تتولى منصب عميد في الجامعات الكندية، بالإضافة لكونها أول امرأة كندية تحصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية.

زوجها الأستاذ الجامعي وجيه المراغي والذي ينتمي لعائلة شيخ الأزهر السابق الإمام محمد مصطفى المراغي.

في عام 2002 عُهِدَ إليها بمقعد أنظمة التصنيع المرنة في البرنامج الكندي لمقاعد البحث العلمى (CRC).

حصلت على الدكتوراه الفخرية من جامعة تشالمرز للتكنولوجيا في جوتنبرج ، السويد في 2013.

قامت بنشر أكثر من 500 مقالة علمية، وقد ساعدت أبحاثها في مجال التصنيع المرن الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم على التكيف والاستجابة لتغيرات السوق.

حصلت على عدد من الأوسمة مثل وسام أونتاريو في عام 2015، و حصلت على وسام كندا في عام 2020 وهو ثانى أعلى وسام شرفي للجدارة بعد وسام الاستحقاق.

تم تعيينها أستاذًا جامعيًا متميزً في أكتوبر 2016 وهو أعلى مرتبة شرف في جامعة وندسور.

تم تعيينها كزميلة في الجمعية الملكية الكندية (RSC) في عام 2018 .

حصلت على العديد من الجوائز والتقديرات الأخرى بما في ذلك ميدالية PEO للبحث والتطوير.

وحصلت على جائزة أول سفير الهندسة في كندا (2014) من Partners in Research (PIR).

ظهرت في كتاب "Northern Lights: Outstanding Canadian Women" والذي تم نشره في عام 2004.

زميلة الجمعية الكندية للمهندسين الميكانيكيين (CSME) ، وزميلة جمعية مهندسي التصنيع (SME) ، وزميلة الأكاديمية الدولية لهندسة الإنتاج (CIRP) وعضو الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME).

تتركز اهتماماتها التعليمية والبحثية في تصميم أنظمة التصنيع، والتطور، وقابلية التغيير، والمرونة، وإعادة التكوين، والذكاء، والتجميع، وتخطيط العمليات، والروبوتات.

كانت أول امرأة يتم تعيينها في المجلس الاستشاري العلمي لوزير الدفاع الكندي، لمدة 5 أعوام.

أصدرت عدة كتب علمية في مجال تخصصها، فضلا عن تصميم برامج مبتكرة في تصنيع السيارات.

وفقا للتصنيف الأخير لجامعه أكسفورد البريطانية، جاء ترتيب المراغي ضمن أعلى 2 بالمئة من الباحثين في العالم الأكثر تأثيرا من ناحية البحوث الخاصة بهم.

تنمية قطاع الصناعة في مصر

وتعتبر المراغي من الرواد في مجال الهندسة الإنتاجية، ما دفع شركات عملاقة مثل "فورد" الأمريكية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات ومواطنتها شركة "كرايسلر" في التعاون معها، حيث جعلتها فورد مستشارة لها، فيما تعاونت معها كرايسلر في تطوير خطوط الإنتاجية بأنظمة التصنيع المرن الحديث.

وقالت المهندسة هدى المراغي في تصريحات صحفية، إنها حصلت على وسام كندا منذ عامين وتم تكريمها رسميا في 14 ديسمبر الماضي، معبرة عن فخرها واعتزازها لحصولها على هذا التكريم لإسهاماتها وانجازاتها في عدد من المجالات سواء كان التعليم أو تدريب عدد كبير من الطلاب.

وأوضحت "المراغي"، أن أبحاثها الصناعية تستخدمها العديد من الشركات الصناعية لتحسين انتاجها ويصبح أكثر مرونة، مؤكدة أن نتائج أبحاثها تطبق في جميع دول العالم، وتؤثر على أبحاث الباحثين في كافة دول العالم.

وأكدت المراغي، أن أبحاثها تساهم في تنمية الصناعة بمصر، مشيرة إلى إنها قامت بزيارة إلى مصنع 300 التابع لوزارة الدولة للإنتاج الحربي؛ لتطبيق عدد من الأبحاث الخاصة بصناعة الثروة الصناعية الرابعة، مشيدة بدور وزارة الإنتاج الحربي في استخدام الثروة الصناعية الرابعة.