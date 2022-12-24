تطوير متحف ذاكرة قصر السينما حفاظا علي التراث السينمائي

أعلن الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما ان المتحف الآن جاهز لاستقبال الجماهير في ثوبه الجديد بعد توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة حيث تم حفظ جميع محتويات المتحف بعلب زجاجية متطورة وفقا للمعايير الدولية المتبعة بالمتاحف وقد تم تخصيص بهو قصر السينما كاملا لمحتويات المتحف من أجل عرضه بالشكل المناسب للجمهور والذي يتيح له معرفة جزء تاريخي عن مراحل تطور فن السينما.

يذكر ان المتحف تم افتتاحه في شهر نوفمبر ٢٠١٩ وفي عام ٢٠٢١ قد أصدر المخرج هشام عطوة قرارا بضم كافة الأجهزة السينمائية التي كانت ستكهن الي متحف ذاكرة قصر السينما عن طريق لجنة يترأسها الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية وقصر السينما بجاردن سيتي.

يذكر أن المتحف يحتوي علي كاميرات سينما ٣٥ مللي و١٦ مللي واجهزة صوت نجرا وجهاز تليسين وغيرهم من المعدات التي كانت تستخدم في الصناعة بالزمن الماضي .

يأتي هذا في إطار حرص وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الي الحفاظ علي التراث وعرضه علي الاجيال المتعاقبة في صورة حضارية تليق بمستوي تاريخ الصناعة السينمائية بمصر.

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