بعد رفع الفائدة 3%.. خبيرة مصرفية: البنك المركزي يستهدف استقرار الأسعار

علقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، على قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 3 %، وكشفت أسباب هذا القرار.

وقالت سهر الدماطي في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رفع الفائدة مرتبط بارتفاع معدلات التضخم في مصر ".

وأضافت سهر الدماطي :" التوقعات كلها كانت تشير إلى رفع سعر الفائدة 1 أو 2 % لكن البنك المركزي أعلن عن رفع الفائدة 3 % وهذا قرار قوي ".

وتابعت سهر ادلماطي :" البنك المركزي يستهدف استقرار الأسعار في السوق المصري، وقرر رفع الفائدة 3 % ".

واكنلت سهر الدماطي :" البنك المركزي أعلن في فترة سابقة عن شهادات بفائدة 18 % لفترة، ثم تم إيقافها ، مشيرة إلى أن الهدف من الشهادات هو زيادة تحويلات المصريين في الخارج وسحب السيولة ".