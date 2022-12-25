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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد رفع الفائدة 3%.. خبيرة مصرفية: البنك المركزي يستهدف استقرار الأسعار

سهر الدماطي
سهر الدماطي

علقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، على قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 3 %، وكشفت أسباب هذا القرار.

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وقالت سهر الدماطي في  حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رفع الفائدة مرتبط بارتفاع معدلات التضخم  في مصر ".

 

وأضافت سهر الدماطي :"  التوقعات كلها كانت تشير إلى رفع سعر الفائدة 1 أو 2 % لكن البنك المركزي أعلن عن رفع الفائدة 3 % وهذا قرار قوي ".

 

وتابعت سهر ادلماطي :" البنك المركزي يستهدف استقرار الأسعار في السوق المصري، وقرر رفع الفائدة 3 % ".

 

واكنلت سهر الدماطي :" البنك المركزي  أعلن في فترة سابقة عن شهادات بفائدة 18 %  لفترة، ثم تم إيقافها ، مشيرة إلى أن الهدف من الشهادات هو زيادة تحويلات المصريين في الخارج وسحب السيولة ".

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