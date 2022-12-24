رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية: استحداثنا وسائل لـ الرؤية الإلكترونية.. فيديو

قال المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، إنه عندما تم تكليفهم بعمل هذا القانون؛ كان أمامهم طريقين، إما أن يحدثوا القانون الحالي، أو عمل قانون جديد يلغي القوانين المتعددة، والقانون السابق.

واضاف "عبد الرحمن محمد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائيه، أن اللجنة توصلت في النهاية لإنشاء قانون جديد مفصل للأحوال الشخصية، ويتم إلغاء التعدادات الموجودة في الوقت الحالي.

وتابع المستشار عبد الرحمن محمد أنه تم استحداث وسائل الرؤية الالكترونية في قانون الأحوال الشخصية الجديد.