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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير النقل يكشف أسعار القطار التالجو الجديد

صدى البلد

كشف الفريق كامل الوزير، تفاصيل  أسعار تذاكر القطارات تختلف باختلاف الدرجة بقطار تالجو الجديد.

وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"  وجود سعر للدرجة الثالثة العادية، والثالثة ذات التهوية الديناميكية، والثالثة مكيفة، والثانية مكيفة، والأولى مكيفة، والـVIP، والتالجو.

وأكمل الوزير،:"  سعر تذكرة الدرجة الأولى بالقطارات الإسباني والفرنسي 70 جنيهًا، والـVIP بـ125، والدرجة الثانية بـ55، لخط «القاهرة – الإسكندرية».

وأشار إلي أن سعر تذكرة الدرجة الأولى في التالجو الإسباني بـ150 جنيهًا، والـVIP بـ200 جنيه، مؤكدًا أن الوزارة لم تلغِ قطار الساعة 2 بين القاهرة الإسكندرية، ومازالت توفر القطارات الأخرى للراغبين في ركوبها.

وأكد، أن  تذكرة القطار المكيف الروسي المتوجه إلى الإسكندرية 50 جنيهًا، بنسبة إشغال 100%.

تذاكر القطارات كامل الوزير ام بي سي مصر القطارات الاسكندرية

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