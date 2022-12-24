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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نهضة بمرفق السكة الحديد|وزير النقل: قطار تالجو لن يعرف الباعة الجائلين أو المتسولين|فيديو

كامل الوزير
كامل الوزير

كشف وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن  الفترة المقبلة ستشهد نقلة كبيرة علي مستوي السكك الحديد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": "انطلاق أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة من القاهرة للإسكندرية بمثابة نقطة فارقة في مسيرة تحديث مرفق السكة الحديد بمصر، مضيفا: قطار تالجو لن يعرف الباعة الجائلين أو المتسولين.

وأضاف كامل الوزير،:"  قطار تالجو تصل سرعته إلى 160 كيلومترًا ومزود بامتصاص للمطبات والصدمات الهوائية على الطريق، متابعا:" لدينا نهضة شاملة في قطاع السكك الحديدية".

وأشار إلي أن أحد الركاب أكد لي أن استهلاكه للوقود خلال السفر من القاهرة للإسكندرية تتراوح ما بين 600 إلى 800 جنيه، ولكن حاليًا التكلفة 200 جنيه فقط للرحلة الواحدة.

 

السكك الحديدية كامل الوزير الباعة الجائلين وزير النقل برنامج الحكاية السكك الحديد

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