وجبات وشاشة لكل كرسي .. انطلاق قطار تالجو فائق السرعة بمحطات مصر

انطلق قطار تالجو فائق السرعة من محطات مصر والمزود بمميزات عديدة تعمل على راحة وأمان المواطنين وحضر انطلاق القطار وزير النقل كامل الوزير حيث شهد انطلاق أولى رحلاته من محطة مصر برمسيس .

انطلاق قطار تالجو فائق السرعة

أكد كامل الوزير وزير النقل، أن قطارات تالجو تنطلق قريبا على خطوط الصعيد، مشيرا إلى أن باقي القطارات تعمل تباعا فور وصولها عقب خضوعها لتجارب التشغيل التجريبي لمدة تصل إلى 6 شهور بدون ركاب.

وأكد أن قيمة تذكرة قطار تالجو لن تحقق أرباح للهيئة الآن لكنه يُغطي ثمن التشغيل، لافتا إلى استمرار الفجوة بين العائدات والإيرادات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: