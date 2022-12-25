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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. طفل شجاع ينقذ أمه من السقوط

فيديو حصد ملايين
فيديو حصد ملايين المشاهدات.. طفل ينقذ أمه التي ظلت عالقة في

أثار مقطع فيديو جدل رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، ويظهر فيه طفل صغير وهو ينقذ والدته من السقوط من أعلى السطح عندما انزلق السلم بعيداً عنها وكادت تسقط.

لاقى مقطع الفيديو آلاف الإعجابات عبر الإنترنت وتمت مشاركته بشكل واسع، وذلك لسرعة الصبي وفطنته التي أنقذت والدته من إصابة محققة وربما قاتلة.

شارك العديد من متسخدمي تويتر الفيديو، حيث كشف المقطع أن الأم كانت تحاول إصلاح باب المرأب الخاص بها عندما وقع الحادث.

ظهر فى الفيديو الأم وهي وتقف على سلم ممسكة بالسقف، لكنها انحرفت وفقدت توازنها ودفعت السلم بعيداً عن طريق الخطأ.

 

الطفل ينجح في إنقاذ أمه


بالرغم من حداثة عمر ابنها، إلا أن الطفل لاحظ وهو يقف بالقرب منها أن والدته كانت معلقة في الهواء، وتقترب من السقوط في أي لحظة وسرعان ما فكر الطفل وانتبه بدون توجيه من والدته.

اتخذ الطفل إجراءً سريعاً وسحب السلم الثقيل لإنقاذ والدته، ما آثار إعجاب المشاهدين بأن الطفل كان نبيهاً للغاية لدرجة أنه حتى بعد أن سحب السلم في وضع مستقيم، لم يتركه حتى نزلت والدته بسلام على الأرض.

وانهالت الكثير من التعليقات على سلامة الأم وأبرزها سبحان الله من علم الطفل ذلك وخلق كل هذا الحب والخوف بين الأمهات وأطفالهن.

رواد السوشيال ميديا حادث ملايين المشاهدات طفل صغير مقطع مصور السطح والدة الطفل نجح الطفل فى أنقاذ أمه وتمت المهمة بنجاح وواجهة الطفل بعض الصعوبات ​​​​​​​health

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