آخر تحديث لسعر عيار 21 مساء اليوم 20-9-2025

سجل سعر أشهر جرام ذهب في مصر صعودا مع منتصف تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 20-9-2025 داخل محلات الصاغة

عيار 21 يصعد

وسجل معدل صعود أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا حوالي 25 جنيه علي الأقل.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأكثر شهرة نحو 4940 جنيه للبيع و 4960 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم

وارتفع سعر الذهب اليوم بقيمة 25 جنيه على الأقل في المتوسط علي مستوي الأعيرة الذهبية بختام تعاملات اليوم مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر مساء أمس

الذهب يجدد الصعود

وعلي مدار اليومين الماضيين عوض سعر الذهب خسائره ليجدد صعوده داخل محلات الصاغة بقيمة وصلت تراوحت بين 100 حتي 105 جنيه في المتوسط داخل محلات الصاغة.

ووصل معدل زيادة الذهب خلال الأسبوعين الماضيين لأكثر من 280 جنيه في المتوسط، ليتعرض المعدن الأصفر بعدها للتراجع بمقدار طفيف تراوح بين 5 جنيهات للجرام حتي 30 جنيه على الأكثر.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4234 جنيه للبيع و 4251 جنيه للشراء

سعر عيار 24 اليوم

بلغ متوسط سعر جرام الذهب من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5645 جنيه للبيع و 5668 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

سعر عيار 14 اليوم

بلغ متوسط سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3293 جنيه للبيع و 3306 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

بلغ متوسط سعر أوقية الذهب نحو 3684 دولار للبيع و 3686 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم 39.52 ألف جنيه للبيع و 39.68 ألف جنيه للشراء