الرئيس السيسي يبحث تحضيرات مؤتمر حل الدولتين مع نظيرة الفرنسي
توتنهام يتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي
مصر للطيران: الرحلات منتظمة ولم نتأثر بالهجمات السيبرانية بمطارات أوروبا
مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين.. وجيب تهدد سائقها بالقتـ ل
هاتريك كين.. بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم برباعية في الدوري الألماني
حقيقة نزوح نصف مليون فلسطيني من مدينة غزة
هل أرسل الأهلي مندوباً للتعاقد مع السويسري أورس فيشر؟
عمره 2700 عام وترفض تركيا تسليمه لإسرائيل.. قصة «نقش سلوان» الأثري
تشكيل قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
خسائر الشحن في السيارات الكهربائية.. الأسباب والحلول
اللجنة المشرفة تدعو الأطباء للتصويت في انتخابات التجديد النصفي
حكم قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة.. الإفتاء تجيب بالدليل والطريقة
اقتصاد

آخر تحديث لسعر عيار 21 مساء اليوم 20-9-2025

محمد يحيي

سجل سعر أشهر جرام ذهب في مصر صعودا مع منتصف تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 20-9-2025 داخل محلات الصاغة

عيار 21 يصعد

وسجل معدل صعود أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا حوالي 25 جنيه علي الأقل.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأكثر شهرة نحو 4940 جنيه للبيع و 4960 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم

وارتفع سعر الذهب اليوم بقيمة 25 جنيه على الأقل في المتوسط علي مستوي الأعيرة الذهبية بختام تعاملات اليوم مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر مساء أمس

الذهب يجدد الصعود

وعلي مدار اليومين الماضيين عوض سعر الذهب خسائره ليجدد صعوده داخل محلات الصاغة بقيمة وصلت تراوحت بين 100 حتي 105 جنيه في المتوسط داخل محلات الصاغة.

ووصل معدل زيادة الذهب خلال الأسبوعين الماضيين لأكثر من 280 جنيه في المتوسط، ليتعرض المعدن الأصفر بعدها للتراجع بمقدار طفيف تراوح بين 5 جنيهات للجرام حتي 30 جنيه على الأكثر.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو  4234 جنيه للبيع و 4251 جنيه للشراء

سعر عيار 24 اليوم

بلغ متوسط سعر جرام الذهب من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5645 جنيه للبيع و 5668 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل متوسط سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4940 جنيه للبيع و 4960 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

بلغ متوسط سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3293 جنيه للبيع و 3306 جنيه للشراء

الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب عيار 21 الاثنين 16-12-2024 بالصاغة

سعر أوقية الذهب

بلغ متوسط سعر أوقية الذهب نحو 3684 دولار للبيع و 3686 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم 39.52 ألف جنيه للبيع و 39.68 ألف جنيه للشراء

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

