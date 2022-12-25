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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاصرة 18 عاملا في الصين بعد انهيار منجم ذهب فوقهم

أرشيفية
أرشيفية

حوصر 18 عاملا تحت الأرض بعد انهيار منجم ذهب في منطقة شينجيانج ذاتية الحكم في شمال غربي الصين.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن رجال الإنقاذ يبذلون جهودا للوصول إلى العمال العالقين وانتشالهم.

وكان نحو 40 شخصا يعملون في المنجم الذي يقع في محافظة ينينغ، على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع كازاخستان، حين انهار بعد ظهر السبت.

وتم انتشال 22 عاملا لكن 18 آخرين لا يزالون محاصرين.

وأفادت وكالة أنباء "شينخوا" في وقت متأخر السبت عن "عملية انقاذ تجري لانتشال ما تبقى من عمال المناجم العالقين".

وأظهرت السنوات الماضية تحسنا بالنسبة الى مسألة السلامة في المناجم في الصين، كما ازدادت التغطيات الإعلامية للحوادث الكبرى التي كان يتم التغاضي عنها في السابق.

لكن بعض الحوادث لا تزال تقع، خاصة في المناطق النائية التي يتم فيها التساهل بمسائل السلامة.

وفي سبتمبر العام الماضي، جرى العثور بعد عملية بحث مضنية على جثث 19 من عمال المناجم تحت الأرض في أعقاب انهيار منجم فحم في مقاطعة تشينغهاي الشمالية الغربية. 

وفي ديسمبر 2021 انتشل رجال الإنقاذ 20 عاملا أحياء من منجم فحم غمرته المياه.

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