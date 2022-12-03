الفول الأخضر منجم للفيتامينات والمعادن وفوائد صحية مذهلة



يعد الفول مصدر غني بالعناصر الغذائية حيث يحتوي على البروتينات والالياف والفيتامينات والأملاح. الفول غنى بالمعادن المختلفة مثل :الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم والزنك والنحاس والمنغنيز. وفيتامين A وفيتامين C، فيتامين B فيتامين K و الثيامين، النياسين، حمض البانتوثنيك، والفولات، وفيتامين E



فوائد الفول الأخضر :



تحفيز النمو :

يعتبر الفول من أكثر النباتات الغنية بمادة الدوبامين التي تعمل على تحفيز هرمون النمو الذي يزيد من كثافة العظام والطول وبناء العضلات ونمو الأطفال بشكل صحي ، ولا يقتصر هرمون النمو على الأطفال فقط بل هو هام للرجال والسيدات حيث يعمل على الوقاية من هشاشة العظام ومكافحة الشيخوخة وعلامات تقدم السن وزيادة نسب الخصوبة وتجديد خلايا البشرة واكسابها النضارة والحيوية والوقاية من مرض باركنسون .

صحة القلب :

تحتوي قشرة الفول على بعض الفيتامينات والمواد التي تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم بنسبة 20 في المائة وبالتالي يساعد على الحفاظ على الشرايين والاوعية الدموية والوقاية من الازمات القلبية وامراض القلب المختلفة كما يساعد الفول في الحفاظ على مستوى ضغط الدم .

تنظيم السكر :

يحتوي الفول على الالياف ونسبة كبيرة من البكتين الذي يعمل على منع ارتفاع نسبة السكر في الدم خاصة بعد تناول الطعام ، كما يساعد الفول على دخول الانسولين إلى الخلايا وطرد الجلكوز من الدم ليتم استخدامه كوقود للجسم ، لذلك يعد الفول وجبة مثالية لمرضى السكري .

علاج الامساك :

تحتوي قشرة الفول على الالياف والفيتامينات التي تعمل على التخلص من الامساك كما يعمل الفول الاخضر علي تطهير المعدة والتخلص من المواد الضارة، كما يعمل ايضا على التخلص من السوائل الزائدة وادرار البول، كما يعمل على مقاومة الاجهاد والتوتر الذي يمكن ان يؤدي للامساك ومنح الجسم النشاط والحيوية .

خفض الوزن :

يحتوي الفول على الالياف التي تساعد في ابطاء تفتيت الكربوهيدرات وتحويلها إلى سكريات كما يستغرق الفول فترات طويلة في المعدة حتي يتم هضمه وبالتالي يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة ، وقد اثبتت الأبحاث ان الأشخاص الذين يقوموا بإضافة الفول إلى وجباتهم بنسبة خمسة في المائة يزيد لديهم عملية حرق الدهون بنسبة 23 في المائة ، لذلك هو عنصر هام لراغبي الرشاقة .



اضرار الفول الأخضر :

ينصح الأشخاص الذين يعانوا من إضرابات في المعدة وعسر الهضم بعدم تناول الفول ، كما يحذر تناول الفول للمرضى المصابون بمرض التفول أو ما يسمى بتفول الدم.

