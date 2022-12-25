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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة: خروج جميع مصابي حادث نهائي سوبر السلة باستثناء حالة واحدة

صدى البلد

أعلنت الشباب والرياضة عن خروج جميع المصابين فى واقعة سقوط الاستاند الملاصق بمدرج الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر خلال مباراة كرة السلة بين الأهلى والاتحاد، بعد تلقيهم الإسعافات الأولية اللازمة وتماثلهم للشفاء بشكل كامل.

فيما يتواجد الآن وزير الشباب والرياضة بمستشفي مصر الدولى مع الحالة المتبقية، التي تتلقى العلاج وكافة الإسعافات اللازمة.

تفاصيل سقوط سور في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بسوبر السلة

كشف الدكتور مصطفى هدهود مدير صالة حسن مصطفى التي احتضنت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر بكرة السلة، تفاصيل واقعة سقوط سور بمدرج المباراة، مشيرا إلى أن المتداول بشأن سقوط مدرج عار تماما من الصحة.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن سقوط السور جاء نتيجة «بعض الأشخاص من جماهير الاتحاد السكندري كانت بتتنطط على السور الذي يبلغ ارتفاعه 3 أمتار نتيجة الفرحة الكبيرة لتقدم فريقهم السكندري على النادي الأهلي بأكثر من 20 نقطة أثناء المباراة».

وأوضح أنه كان مصرحا بدخول 500 فرد للمباراة، وشهدت اللقاء تواجد قرابة الـ 350 فردا، لافتا إلى أن المباراة كانت تسير بصورة طبيعية وكان متبقى 10 دقائق على انتهاء اللقاء.

وشدد على أن مدرجات الصالة سليمة وليس بها أي عوار، لافتا إلى أن سقوط السور خلف العديد من الإصابات بينهم إصابة خطيرة جار إسعافها ولا وفيات.

وقرر مسئولو الاتحاد المصري لكرة السلة، إلغاء اللقاء، للاطمئنان على الجماهير.

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