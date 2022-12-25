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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول ظهور بعد زواجهما.. مروان خورى يمازح زوجته : بترتعش من الخوف

مروان خورى
مروان خورى

حل الفنان  مروان خورى ضيفا على برنامج لبنانى عبر شاشة mtv وذلك بصحبة زوجته ندى الرمال ليسجل ذلك الظهور الاول لها بعد الإعلان عن الزواج. 

ومازح مروان خورى زوجته عبر الشاشة قائلا : انها ترتعش من الخوف بسبب ظهورها الاول على الشاشة. 

وكشف مروان خورى عن سر وداعه للعزوبية قائلا : كنت انتظر الشخص الذى يمكن ان يدفعنى لترك العزوبية وارتبط به وهو ما تحقق معى بعد لقائى بندى الرمال. 

وكان كشفت عدد من مواقع الفن اللبنانية خبر زواج الفنان اللبناني مروان خوري من ندى رمال، بعد عودتهما سويا منذ فترة قصيرة، وعقد قرانهما في قبرص بعيدا عن الأنظار.

وأكدت الأخبار  أن مروان خوري عقد قرانه يوم الاثنين الماضي، بحضور الأقرباء، ومن المقرر أن يحتفلا سويا مع العائلة والأصدقاء المقربين في حفل خاص في لبنان.

عاد المطرب مروان خوري إلى خطيبته السابقة ندى رمال بعدما أعلن انفصالهما في مايو الماضي، وظهرا سويا مؤخرا في حفل زفاف الإعلامي جاد غصن، في شهر سبتمبر.

جاء ذلك عقب تداول أنباء عن عودة مروان خوري وندى رمال، وكشف المطرب اللبناني في تصريحات تلفزيونية له إنه سيتمم الزواج قريبا.

وقال مروان خوري في تصريحات سابقة بشهر مايو الماضي، إنه “مافي نصيب”، وكان مازال يرتدي خاتم الخطبة في يديه، وأوضح أنه يحب أن يرتدي دائما أشياء في يده.

وكان أول تعليق للفنان مروان خورى فى لقاء ببرنامج “et بالعربى”: "أنا حياتي الشخصية مفتوحة، لكن علاقاتي وقت يكون بدي أظهرها بظهرها بالوقت المناسب، بس إجمالا بفضل يضل هالمطرح إلي.. لأنه مؤمن إنه الفنان هو فنه الذي يقدمه للناس".

وكشف الفنان مروان خوري عن سر تأخر زواجه حتى الآن، رغم شهرته الواسعة بين الفتيات بالرومانسية، قائلا: "الزواج عندي مرتبط بالمشاعر والشغف".

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