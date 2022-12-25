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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يطلع على نتائج زيارة الوفد المصري للمشاركة في افتتاح سد تنزانيا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي من وزير الاسكان على نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الوزاري المصري إلى تنزانيا الخاصة بسد جوليوس نيريري".

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

 كانت الدكتورة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا،  قد أعطت الإشارة ببدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، على نهر روفيجى، بتنزانيا، وذلك خلال الاحتفالية التي تمت إقامتها بهذه المناسبة، ويحضرها وفد حكومي مصرى رفيع المستوى، يترأسه وزيرا الخارجية والاسكان، ويضم مسئولى التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" المنفذ لمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية.

وقدمت رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الكامل ومساندته للدولة التنزانية، فى تحقيق حلمها الكبير، بتنفيذ مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، على نهر روفيجى،  كما تقدمت بالشكر الجزيل للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على متابعته المباشرة لسير العمل بالمشروع، وزيارته المتكررة لمتابعة تقدم التنفيذ على أرض الواقع، وجهوده فى تذليل جميع العقبات.

وقدمت الشكر لمسئولى التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" المنفذ لمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، ولجميع العاملين من التنزانيين والمصريين، الذين يواصلون الليل بالنهار، ويعملون على مدار الساعة طوال العام، من أجل الانتهاء من هذا المشروع العظيم لخدمة الشعب التنزاني.

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