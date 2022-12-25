أسعار ومواصفات شاص موديل 2022| صور

تنتمي سيارة تويوتا لاند كروزرموديل 2022 الي فئة السيارات البيك أب والتي يطلق عليها اسم " شاص"، وتنتمي إلى مجموعة طرازات J70 التابعة لعائلة تويوتا لاند كروزر وتنتجها شركة تويوتا للسيارات اليابانية، وظهرت "شاص" لأول مرة عام 1984وما زالت تصنع حتى الآن، وتتميز السيارة بأدائها القوي على الطرق الوعرة.
مواصفات محرك سيارة تويوتا شاص موديل 2022
تستمد سيارة تويوتا شاص موديل 2022 قوتها 6 سلندر سعة 4000 سي سي، ينتج قوة 228 حصان، مدعوم بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي للعجلات 4×4، وتصل سعة خزان الوقود الي 130 لتر.
أبعاد سيارة تويوتا شاص موديل 2022
تقدم سيارة تويوتا شاص موديل 2022 بطول 4120 مم، وعرض 1870 مم، وارتفاع 1910 مم، وقاعدة عجلات 2310 مم.
مواصفات سيارة تويوتا شاص موديل 2022 الداخلية
تحتوي مقصورة سيارة تويوتا شاص موديل 2022 علي نظام صوت مكون من سماعتين، وميزة ربط الهواتف الذكية بنظامي ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وشاشة مقاس 9 بوصه، وعجلة قيادة مكسوة بالجلود والخشب، وسائد هوائية أمامية.
مواصفات تويوتا شاص موديل 2022 الخارجية
تأتي سيارة تويوتا شاص موديل 2022 من الخارج بصداد أمامي بارز مطلي بالكروم، وأقواس عجلات مرتفعة، و مصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح للضباب، وجنوط معدنية مقاس 16 بوصه.
سعر سيارات تويوتا شاص موديل 2022
يبدأ سعر تويوتا لاندكروزر "شاص" موديل 2022 في السعودية من 146 ألف ريال سعودي، اى ما يعادل 39 ألف دولار أمريكي، وتصل الي 165 ألف ريال سعودي أو ما يعادل 44 ألف دولار أمريكي .