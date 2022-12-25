عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات شاص موديل 2022| صور

سيارة تويوتا شاص
سيارة تويوتا شاص موديل 2022

تنتمي سيارة تويوتا لاند كروزرموديل 2022 الي فئة السيارات البيك أب والتي يطلق عليها اسم " شاص"، وتنتمي إلى مجموعة طرازات J70 التابعة لعائلة تويوتا لاند كروزر وتنتجها شركة تويوتا للسيارات اليابانية، وظهرت "شاص" لأول مرة عام 1984وما زالت تصنع حتى الآن، وتتميز السيارة بأدائها القوي على الطرق الوعرة.

سيارة تويوتا شاص موديل 2022

اركب تويوتا «الملكة».. بـ 110 آلاف جنيه |اعرف المواصفات

سوق المستعمل سعر تويوتا كورولا 2015 بالإمارات

مواصفات محرك سيارة تويوتا شاص موديل 2022

تستمد سيارة تويوتا شاص موديل 2022 قوتها 6 سلندر سعة 4000 سي سي، ينتج قوة 228 حصان، مدعوم بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي للعجلات 4×4، وتصل سعة خزان الوقود الي 130 لتر.

سيارة تويوتا شاص موديل 2022

أبعاد سيارة تويوتا شاص موديل 2022

تقدم سيارة تويوتا شاص موديل 2022 بطول 4120 مم، وعرض 1870 مم، وارتفاع 1910 مم، وقاعدة عجلات 2310 مم.

سيارة تويوتا شاص موديل 2022

مواصفات سيارة تويوتا شاص موديل  2022 الداخلية

تحتوي مقصورة سيارة تويوتا شاص موديل 2022 علي نظام صوت مكون من سماعتين، وميزة ربط الهواتف الذكية بنظامي ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وشاشة مقاس 9 بوصه، وعجلة قيادة مكسوة بالجلود والخشب، وسائد هوائية أمامية.

سيارة تويوتا شاص موديل 2022

مواصفات تويوتا شاص موديل 2022 الخارجية

تأتي سيارة تويوتا شاص موديل 2022 من الخارج بصداد أمامي بارز مطلي بالكروم، وأقواس عجلات مرتفعة، و مصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح للضباب، وجنوط معدنية مقاس 16 بوصه.

سيارة تويوتا شاص موديل 2022

سعر سيارات تويوتا شاص موديل  2022

يبدأ سعر تويوتا لاندكروزر "شاص" موديل 2022 في السعودية من 146 ألف ريال سعودي، اى ما يعادل 39 ألف دولار أمريكي، وتصل الي 165 ألف ريال سعودي أو ما يعادل 44 ألف دولار أمريكي .

موديل 2022 شاص موديل 2022 تويوتا شاص موديل 2022 سيارة تويوتا سيارة تويوتا شاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 960 جنيها.. الذهب يتراجع بقوة بعد رفع الفائدة وعيار 21 مفاجأة

الدولار بـ23 جنيها والذهب ينهار.. 3 مفاجآت تسعد المصريين بعد رفع الفائدة

الدولار يسقط بالسوق السوداء.. تراجع 12 جنيها ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن دعوى تختصم الخطيب وتخص عمومية الأهلي

مش هيلعب.. شرط صارم من الفيفا لإنهاء أزمة غرامة كهربا

يظهر أمام الأهلي اليوم .. شوبير يكشف اسم لاعب جديد ينضم إلى الزمالك

سيارته تهشمت.. فنان شهير يتعرض لحادث سير| تفاصيل

تواصل الهبوط .. أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلي في ختام تعاملات الأحد 25 ديسمبر 2022

موضوعات متعلقة

فولكس فاجن تطرح طرازات مووف بتخفيض 67 ألف جنيه.. تفاصيل

سوق المستعمل.. BMW أوتوماتيك بـ 125 ألف جنيه

تبدأ من 9 ألاف دينار .. 5 سيارات موديل 2022 في الكويت

بداية من 45 ألف درهم.. 5 سيارات هاتشباك في الإمارات

سوق المستعمل| أوبل هاتشباك بـ 65 ألف جنيه

للمبتدئين..أرخص ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك بـ 45 ألف جنيه

أفضل إصدارات شركة.. سعر ومواصفات شيفروليه كروز 2016 ..صور

مقدمة للفتيات .. مواصفات وسعر نيسان قشقاي 2018 |صور

ترشيحاتنا

بمشاركة الهند والصين.. روسيا تعلن نهاية عصر هيمنة الدولار

تشكيل المقاولون العرب أمام الزمالك في الدوري

ممكن مساعدة.. إعلامية شهيرة تعلن اختراق حسابها عبر إنستجرام| شاهد

هل يجوز قضاء الظهر بعد صلاة العصر أم يجب الترتيب؟.. الإفتاء تجيب

المصري يخطف فوزا مثيرا على حساب الإسماعيلي بالدوري

مفاجأة .. الأكل الحراق يعالج هذه الأمراض وينسف الكرش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من بناتها.. إطلالة زوجة الحضري في حفل زفاف نجلتها| شاهد

رفقة عائلتها بملابس بابا نويل .. نيكول سابا تستعرض جمالها | شاهد

بطريقة مختلفة.. درة تحتفل بالكريسماس بفستان لامع| شاهد

بيجامة لافتة.. نسرين طافش تتألق بملابس الكريسماس| شاهد

فيديو

بدلة رقص وشيشة.. لقطات مثيرة في حنة وزفاف ابنة عصام الحضري|فيديوجراف

كواليس تصادم أتوبيس جمصة المحمل بالطلاب وسيارة نقل

حققت مكاسب غير متوقعة.. حكاية البلوجر رهف وجوز صاحبتها

مهرجانات ورقص وزغاريد الفنانين.. أبرز اللقطات في حفل خطوبة رنا رئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ