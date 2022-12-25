أسعار ومواصفات شاص موديل 2022| صور

تنتمي سيارة تويوتا لاند كروزرموديل 2022 الي فئة السيارات البيك أب والتي يطلق عليها اسم " شاص"، وتنتمي إلى مجموعة طرازات J70 التابعة لعائلة تويوتا لاند كروزر وتنتجها شركة تويوتا للسيارات اليابانية، وظهرت "شاص" لأول مرة عام 1984وما زالت تصنع حتى الآن، وتتميز السيارة بأدائها القوي على الطرق الوعرة.

سيارة تويوتا شاص موديل 2022

مواصفات محرك سيارة تويوتا شاص موديل 2022

تستمد سيارة تويوتا شاص موديل 2022 قوتها 6 سلندر سعة 4000 سي سي، ينتج قوة 228 حصان، مدعوم بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي للعجلات 4×4، وتصل سعة خزان الوقود الي 130 لتر.

سيارة تويوتا شاص موديل 2022

أبعاد سيارة تويوتا شاص موديل 2022

تقدم سيارة تويوتا شاص موديل 2022 بطول 4120 مم، وعرض 1870 مم، وارتفاع 1910 مم، وقاعدة عجلات 2310 مم.

سيارة تويوتا شاص موديل 2022

مواصفات سيارة تويوتا شاص موديل 2022 الداخلية

تحتوي مقصورة سيارة تويوتا شاص موديل 2022 علي نظام صوت مكون من سماعتين، وميزة ربط الهواتف الذكية بنظامي ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وشاشة مقاس 9 بوصه، وعجلة قيادة مكسوة بالجلود والخشب، وسائد هوائية أمامية.

سيارة تويوتا شاص موديل 2022

مواصفات تويوتا شاص موديل 2022 الخارجية

تأتي سيارة تويوتا شاص موديل 2022 من الخارج بصداد أمامي بارز مطلي بالكروم، وأقواس عجلات مرتفعة، و مصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح للضباب، وجنوط معدنية مقاس 16 بوصه.

سيارة تويوتا شاص موديل 2022

سعر سيارات تويوتا شاص موديل 2022

يبدأ سعر تويوتا لاندكروزر "شاص" موديل 2022 في السعودية من 146 ألف ريال سعودي، اى ما يعادل 39 ألف دولار أمريكي، وتصل الي 165 ألف ريال سعودي أو ما يعادل 44 ألف دولار أمريكي .