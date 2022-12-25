مكتبة الإسكندرية تنظم ورش عمل ومسابقة للطلاب حول مبادئ النقد السينمائي

نظم مركز الأنشطة الفرانكفونية بمكتبة الإسكندرية، ورش عمل ومسابقة لتعليم طلبة المدارس الفرانكفونية مبادئ النقد السينمائي؛ وذلك بالتعاون مع المركز المتوسطي للتواصل الصوتي والمرئي (CMCA) بمرسيليا.

ويقوم المركز، من خلال لجنة تحكيم، باختيار ثلاثة أفلام تناقش قضايا منطقة حوض البحر المتوسط؛ حيث يشاهد الطلبة هذه الأفلام ويتم التصويت لأفضل فيلم من وجهة نظرهم، والذي بدوره يحصل على الجائزة خلال مهرجان سينما دول حوض البحر المتوسط الذي يُعقد بمرسيليا في الفترة من 5 إلى 10 ديسمبر الجاري.

وعقب عرض كل فيلم، تتم مناقشة نقدية باللغة الفرنسية بين الطلبة المشاركين من المرحلة الثانوية بالمدارس الفرانكفونية، وتتكون لجنة تحكيم متخصصة في النقد السينمائي المكونة " فاليري جيربو" رئيسة المركز المتوسطي، و مروة الصحن مدير مركز الأنشطة الفرانكفونية والمتخصصة في التوثيق والأرشيف السينمائي، ويوسف عساف المتخصص في السينما والصوتيات.

وتقوم لجنة التحكيم باختيار أفضل الطلبة للفوز بحضور فعاليات المهرجانات السينمائية المحلية والدولية بناءً على مستوى مشاركة الطلبة بالأفكار وطرح الإشكاليات الخاصة ومضمون كل فيلم.

ويقوم المركز بالتوسع كل عام لخدمة الجمهور الفرانكفوني في المحافظات المختلفة؛ حيث اشترك هذا العام ما يقرب من أربعمائة طالب وطالبة من الطلبة الفرانكوفونيين من المدارس المختلفة بالقاهرة وبورسعيد والمنصورة والإسكندرية وللمرة الأولى أسوان التي كان لها السبق في تنظيم هذه الورش في صعيد مصر.

وفازت بالجائزة الأولى للمسابقة بحضور فعاليات "مهرجان سينما دول حوض البحر المتوسط" بمارسيليا في فرنسا أربع طالبات من الإسكندرية والقاهرة وأسوان، كما فازت طالبة من الإسكندرية بجائزة مالية في مسابقة "أنا مواطن متوسطي" بمارسيليا لأفضل فيديو باستخدام الهاتف لمناقشة قضايا الشباب في دول البحر المتوسط التي تثير اهتمامهم، و اشتركن في مؤتمر "مستقبل البحر المتوسط" في ورشة بعنوان "تعاون الشباب من أجل مستقبل أفضل للبحر المتوسط" وهو مؤتمر يُقام سنويًا لطرح قضايا دول حوض البحر المتوسط الخاصة بالشباب والعمل على إيجاد حلول لها.

وتتمثل الجائزة الثانية للمسابقة، في حضور فعاليات الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقد فاز بها عشرة طلاب من الإسكندرية والقاهرة وبورسعيد والمنصورة، أما الجائزة الثالثة هي حضور الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية التي فازت بها عشر طالبات من الإسكندرية والقاهرة وبورسعيد والمنصورة وأسوان.

الجدير بالذكر أن هذا النشاط يهدف إلى تعزيز معرفة الطلبة بأهمية الفن السابع وصناعة السينما، والتعرف على القضايا المطروحة في الأفلام التسجيلية الخاصة بحوض البحر المتوسط، وممارسة اللغة الفرنسية والتعرف على محافظات مصر المختلفة والمشاركة في تنظيم وحضور مهرجانات على المستوى المحلي والدولي وغيرها من المهارات التي يكتسبها الطلبة من هذه التجربة المثمرة.