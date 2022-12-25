أحلى من بناتها.. إطلالة زوجة الحضري في حفل زفاف نجلتها| شاهد

شارك مصمم الأزياء الشهير سامو هجرس، فيديو جديد لزوجة عصام الحضري خلال حفل زفاف ابنتها عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت زوجة الحضري مرتدية فستانا أنيق ولافتا باللون الفضي اللامع، وتميز الفستان بتصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها

ومن الناحية الجمالية اعتمدت زوجة الحضري، في المكياج على الالوان الترابية والسوداء للعيون التي تكشف عن جمالها، واختارت أحمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت زوجة الحضري، تسريحة أنيقة وجذابة لشعرها الأحمر القصير لتتناسب مع ظهورها المميز.

واختارت زوجة الحضري، مجموعة من الإكسسوارات باللون الفضي لتتناسب مع إطلالتها الجذابة.

وإليكم صور زوجة عصام الحضري.

https://www.instagram.com/reel/Cml9UK8JJgG/?igshid=NTdlMDg3MTY=