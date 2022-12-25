نائب يستفسر من وزير الإتصالات عن موعد تفعيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني

في الجلسة العامه لمجلس الشيوخ ..

وجه النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماة الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي بعض الملاحظات الي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة.

وطالب اللواء طارق نصير، وزير الاتصالات بتوضيح سياسة الوزارة حول تفعيل المجلس الأعلى للامن السيبراني المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري، مؤكدا أنه لم يتم تفعيله حتى الآن.

واستشهد نصير بصدور عدة قرارات من مجلس الوزراء بهذا الشأن ومنها:

القرار رقم 2251عام 2014

بشان الانشاء

القرار رقم 1630عام 2016

للاختصاصات والمهام

تلقرار رقم 994عام 2017

لتحديد وزير الاتصالات للبنية المعلوماتية

القرار رقم 276عام 2020

القرار عام 2018الي 2020 بشأن رصد المخاطر السيبرانية وتعزيز الثقة في البنية التحتية المعلوماتية للحصول على بيئة داعمه للتنمية والرخاء للمجتمع المصري.

ووجه نصير، ايضا سؤالا لوزير الاتصالات، قائلا: لماذا لم يتم تفعيل قانون جرائم تقنية المعلومات بالصورة المطلوبة بعد تدريب وزراة الاتصالات لكبار القانونين والمستشارين وتغافلت تدريب وكلاء النيابة المنوطين بفحص هذة الجرائم.

وضرب وكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ مثالا بضبط بعض التهم التي لم تصدر فيها النيابه اي اتهامات بعد ضبط المتهمين في جرائم معلوماتية.

ويرى نصير ان وزراة الاتصالات تتحمل المسؤلية الكامله لكونها متخصصة في هذه التقنية.