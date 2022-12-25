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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يخطف فوزا مثيرا على حساب الإسماعيلي بالدوري

صدى البلد

انتزع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري فوزا مهما على الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب برج العرب في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز. 

جاء هدف المصري الوحيد عن طريق محمد جريندو في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول . 

وخاض المصري المباراة بتشكيل مكون من : 

حارس: محمود جاد. 

خط الدفاع: محمد فوزي جاد و إسلام أبو سليمة و عماد الدين بوبكر وعمرو السعداوي. 

خط الوسط: إيزي إيميكا و عمرو موسى وإلياس الجلاصي. 

خط الهجوم : عبد الرحيم دغموم و محمد عبد اللطيف "جريندو" وإيتوجا .

ولعب الإسماعيلي بتشكيل مكون من : 

حارس المرمى .. محمد كوكو 

خط الدفاع .. محمد دسوقي ومحمد هاشم ومحمد نصر وحمدي النقاز 

خط الوسط .. عمر الوحش وعماد حمدي أمامهما .. أحمد مدبولي وصالح جمعه وياو أنور 

خط الهجوم .. باسم مرسي 

المصري الاسماعيلي الدوري الممتاز برج العرب محمد جريندو

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